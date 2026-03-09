Juan Daniel Oviedo deja entrever en vivo qué decisión tomará: “No me voy a volver voltearepista”

Juan Daniel Oviedo, exprecandidato a la Presidencia de Colombia, habló con El Debate de SEMANA, espacio en el que se refirió a las preguntas que se hacen muchos colombianos respecto a su futuro político.

Tras las votaciones que obtuvo, con un 1.200.000 personas respaldando su gestión, miles se preguntan si será la fórmula a la Vicepresidencia de Paloma Valencia, la ganadora de la Gran Consulta, o si será candidato a la Alcaldía de Bogotá.

Unos comicios están más cerca de otros. Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto del mismo año, para un periodo de cuatro años.

Las elecciones a la Alcaldía de Bogotá tendrán lugar en octubre de 2027 y quien gane ocupará el Palacio de Liévano durante cuatro años. En 2023, Oviedo se presentó a las elecciones a la Alcaldía de Bogotá y obtuvo 614.233 votos, quedando en segundo lugar. Dicha posición le permitió ser concejal de la capital, y desde allí saltó a la precandidatura actual, en la que duplicó sus votos.

Oviedo dijo, en El Debate, que quien asume como vicepresidente “siempre sale mal”, recordando casos en los cuales esta figura ha jugado en contra de quienes lo han asumido. En cuanto a su interés por dirigir a Bogotá, Oviedo manifestó que es la ciudad que lo formó. De todas maneras, señaló, tomar una decisión dependerá de definir las “líneas rojas” con el uribismo para saber si acompaña, o no, a Valencia, como fórmula vicepresidencial.

Por ahora, dejó claro que no se irá a otra colectividad, de centro, por ejemplo, por cuenta de los votos que sacó. La idea, aseveró, es cumplir su palabra y acompañar a Valencia. Lo que está en juego es bajo qué figura, pero sin “voltearepismo”.

“Entonces, el principio de lealtad básico es que yo no voy a salir a a buscar vicepresidencias o a buscar participar en otros procesos políticos porque yo participé en la Gran Consulta por Colombia con el objetivo de ganar en este escenario, y no me voy a volver voltearepista. Estaré ayudándola (a Paloma Valencia) a que escuche el país y que, por ejemplo, el Centro Democrático, como se lo dije ayer delante de las bases del partido, en su celebración, sea más pertinente para el momento del país en este momento”, aseveró.

“Algo que hay que poner sobre la mesa es que yo existo gracias a una declaración muy sincera que hicimos desde el 18 de diciembre en otro medio de comunicación, que aquí no podemos seguir jugando a que el enemigo de Colombia sea una persona. Hoy ese juego lleva a que la mitad de Colombia, exactamente el 48 % de los colombianos, equivocada o ciertamente sienta que las cosas van bien en este país. Yo soy de los que creo que hay cosas equivocadas y hay cosas que están bien y quiero hacerlo mejor y esa fue mi campaña”, agregó.

“Ojalá el Centro Democrático escuche que si sigue declarando como su principal enemigo a Iván Cepeda o a Gustavo Petro, va a ser muy difícil porque la gente se va a poner aún más rabona y va a decir, ¿cómo así? Y nosotros queremos y creemos que nos sentimos bien. Así sea equivocadamente, no nos pueden decir que el enemigo de Colombia es una persona, porque si se meten con esa persona, se meten con nosotros. Y podemos tener una radicalización de las elecciones en el país que nos lleven a que por ignorar esa situación particular estemos condenados o a un populismo de izquierda, solo Petro en esta mayoría o a un populismo de derecha”, explicó.

“Entonces, también es una responsabilidad de Paloma tomar una decisión: si va a entender solo las estructuras del Centro Democrático o si va a entender que tal vez tenemos que lograr una conversación con el país lejos de declarar a Petro o a Cepeda como el enemigo único de su país. Son problemas más grandes que en eso lo compartimos con ella, como la informalidad, la pobreza, la violencia, el envejecimiento, que debería agregar y orientar la conversación de ese debate”.