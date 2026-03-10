“¿Racismo?”: Gustavo Petro sale en defensa de Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro defendió públicamente a la senadora Aida Quilcué, luego de que Iván Cepeda la anunciara como su fórmula vicepresidencial y recibiera múltiples críticas desde diferentes sectores políticos. Dijo que no se va a meter en la pelea electoral, pero que la Constitución Política le exige hablar en contra del racismo.

La controversia comenzó cuando una mujer, identificada en la red social X como Juliana Palacio, emitió la siguiente expresión sobre la líder indígena: “Después de Francia Márquez creo que sí podemos caer más bajo”, y adjuntó una fotografía de la compañera de elección de Cepeda. El trino tomó fuerza en internet, y llevó al jefe de Estado a tomar partido.

Iván Cepeda le apuesta a la fórmula vicepresidencial de Aida Quilcué para enfrentar a Paloma Valencia; esta es su estrategia

Empezó cuestionando a la persona en mención: “Juliana, ¿qué es caer más bajo? ¿Caer más abajo es abrir las oportunidades para toda la gente que configura un bello país llamado Colombia? Como presidente debo ser silencioso en la elección partidista de la ciudadanía, pero la Constitución me obliga a expresarme contra el racismo”.

A renglón seguido, Gustavo Petro siguió interrogando a la mujer: “¿Escribe usted que, dependiendo de la sangre indígena que tengamos en nuestras venas, se cae más y más bajo? ¿Entre más indígenas, más abajo? ¿Acaso ‘ellos’, y dentro de nosotros, ‘ellos’, no están y estamos hace 60.000 años en las Américas ancestrales?“.

Él preguntó si la expresión de Palacio se trataría de racismo. “¿No son sus palabras racismo? ¿Acaso no es por excluir a las personas por su genética en la sangre que tenemos la violencia en nuestros siglos? ¿No es que dañamos la idea de la democracia en nuestra República y nos metimos a las cavernas mentales cuando pensamos que unos tienen derecho y otros solo deberes para servir y para trabajar?“.

“¿Cuántas veces no he visto en los barrios populares a gente que se siente con menos sangre indígena humillar a otro porque tiene más sangre indígena que él? Prácticamente, todos los colombianos tenemos sangre indígena en nuestras venas y nos hacemos mal al negar esa realidad, y peor si la negamos en el acceso a las decisiones democráticas”, agregó el presidente.