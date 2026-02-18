Iván Cepeda, con el 74 por ciento de probabilidad de obtener la votación más alta en la primera vuelta, según Polymarket

El candidato presidencial Iván Cepeda tiene hoy el 74 por ciento de probabilidad de obtener la mayor votación en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el próximo 31 de mayo, según las proyecciones de Polymarket.

En segundo lugar está Abelardo de la Espriella, con el 16 por ciento. Luego figuran Sergio Fajardo (6,5 por ciento) y Paloma Valencia (3,6 por ciento).

Polymarket Foto: SEMANA

Iván Cepeda no participará en ninguna consulta este próximo 8 de marzo, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó su participación en el llamado Frente por la Vida, por haber sido elegido como el candidato de la izquierda en la votación del Pacto Histórico en octubre pasado.

Polymarket es el mercado de apuestas más grande del mundo y es una fuente de información sobre hechos de carácter político en el mundo.