Pico y placa solidario en Semana Santa: requisitos, precios y canales autorizados

Con la llegada de la Semana Santa, una de las temporadas de mayor movilidad en la ciudad y de salida de viajeros, la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá hizo un llamado a la ciudadanía para planificar sus desplazamientos y tramitar con anticipación el permiso de pico y placa solidario.

“Durante estos días aumenta la demanda de este trámite, por lo que gestionarlo con tiempo permite evitar congestiones en la plataforma, contratiempos de última hora y demoras que puedan afectar los planes de viaje”, explicó la entidad.

Este trámite se realiza únicamente a través de la página web de la entidad: www.movilidadbogota.gov.co . No existen intermediarios ni tramitadores autorizados, por lo que se recomienda a la ciudadanía no acudir a terceros ni realizar pagos por fuera de los medios establecidos, con el fin de evitar fraudes o estafas.

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La Secretaría de Movilidad recomienda verificar siempre la URL, esta debe terminar en .GOV.CO (se ha identificado que algunas usan el “.gov.co” en medio de su url, lo cual no corresponde con las páginas oficiales).

“La ciudadanía debe ignorar por completo mensajes de texto, chats de WhatsApp, correos electrónicos, llamadas telefónicas u otros medios de contacto que le ofrezcan ayuda para tramitar el permiso”, subrayó la Secretaría.

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá hizo un llamado a la ciudadanía para planificar sus desplazamientos y tramitar con anticipación el permiso de pico y placa solidario. Foto: Secretaría de Movilidad Bogotá

Valores del pico y placa solidario en 2026

Los valores base de la medida de pico y placa solidario quedaron de la siguiente manera, de acuerdo con el tiempo de duración del permiso:

Permiso por 1 día: $70.294

Permiso por 1 mes: $561.808

Permiso por 6 meses: $2.809.311

Así funcionará el pico y placa durante Semana Santa en Bogotá: Alcaldía hizo aclaración

Claudia Díaz, secretaria de Movilidad, recientemente, dio a conocer cómo funcionaría el pico y placa en la ciudad de Bogotá durante la Semana Santa.

La funcionaria precisó que no se va a levantar la medida de pico y placa durante los días hábiles.

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Por tanto, los días en regirá la restricción serán el lunes 30 de marzo, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril.

Díaz afirmó que: “La medida de pico y placa se mantendrá vigente en sus horarios habituales durante los días hábiles de la Semana Santa. Hemos analizado el comportamiento del tráfico y es imperativo mantener la restricción para evitar bloqueos en los puntos de salida y entrada, así como en las zonas de obra”.

El día lunes 30 de marzo podrán circular los vehículos terminados en placa 6, 7, 8, 9 y 0.

El día martes 31 de marzo podrán circular los vehículos terminados en placa 1, 2, 3, 4 y 5.

El miércoles 1 de abril podrán circular los vehículos terminados en placa 1, 2, 3, 4 y 5.