Semana Santa en Bogotá: una oportunidad para compartir y disfrutar en familia con planes para todos los gustos

Aunque tradicionalmente la Semana Santa se asocia con actividades religiosas, como peregrinaciones, visitas a iglesias, procesiones y celebraciones litúrgicas, hoy en día muchas familias aprovechan este periodo de descanso para compartir, disfrutar juntos y crear recuerdos inolvidables llenos de alegría.

Por eso, Bogotá sigue consolidándose como un destino dinámico que, además de brindar rutas religiosas, también ofrece planes culturales, recreativos y de entretenimiento para todas las edades.

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Entre ellos, un plan imperdible para quienes visitan la ciudad o permanecen en ella es visitar Salitre Mágico, un lugar que se ha convertido en referente de diversión y encuentro familiar, ideal para compartir momentos de alegría, crear recuerdos y hacer una pausa en medio de la rutina diaria.

Para muchas familias, especialmente aquellas que no viajan, este tipo de espacios en la ciudad ofrecen la posibilidad de transformar un día de descanso en una experiencia significativa para todos, ofreciendo atractivos como Drako, considerada una de las montañas rusas más rápidas y altas del país.

Gracias a estas alternativas de entretenimiento, especialmente en temporadas de alta afluencia turística como Semana Santa, Bogotá mantiene su posición como uno de los destinos más visitados en Colombia a lo largo del año.

De hecho, datos del Observatorio de Turismo de Bogotá del Instituto Distrital de Turismo (IDT) proyectaron que la ciudad recibiría cerca de 220.000 turistas nacionales e internacionales durante la temporada de Semana Santa 2026, reflejando tanto el dinamismo de la oferta local como la relevancia de los planes urbanos en este periodo.

Montaña rusa de Salitre Mágico Foto: Salitre Mágico

Estas cifras sugieren que, además de visitantes que llegan a la ciudad, un gran número de bogotanos opta por quedarse y vivir de cerca las vacaciones desde su entorno urbano, redescubriendo sus propios espacios y generando conexión familiar sin necesidad de largos desplazamientos.

En ese contexto, vale la pena ampliar la conversación sobre la Semana Santa más allá de la tradición religiosa o la planificación de viajes, para incluir también la búsqueda de momentos de descanso en familia y oportunidades de disfrute personal dentro de la ciudad.

“La Semana Santa es una temporada en la que muchas familias permanecen en la ciudad o reciben visitantes, y en Salitre Mágico queremos ser ese plan ideal para disfrutar juntos. Nuestro propósito es ofrecer un lugar seguro, cercano y lleno de emociones donde cada visita se transforme en un recuerdo inolvidable”, señaló Diana Zambrano, Subdirectora de Marketing de Salitre Mágico.

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Otros sitios imperdibles para visitar en Bogotá durante esta temporada son sus iglesias, la mayoría de ellas construidas durante las épocas de la conquista y colonización española, detalle que las convierte en verdaderas joyas arquitectónicas. Entre ellas se encuentran la Catedral Primada, la Basílica Santuario del Señor Caído de Monserrate y la Iglesia San Ignacio de Loyola, en el barrio La Candelaria.

También hay más de 60 museos y una amplia lista de establecimientos para disfrutar de la gastronomía local en diferentes sectores de la ciudad.