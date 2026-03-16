¿Qué planes hacer durante Semana Santa en Bogotá? Estas son algunas opciones

El 20 de febrero, en la Catedral Primada, situada en el corazón de Bogotá, se llevará a cabo el lanzamiento oficial de la Semana Mayor en la ciudad con un concierto inaugural, que no es solo música, sino encuentro, devoción y silencio compartido, señala el Instituto Distrital de Turismo (IDT).

Allí, sobre las 3:00 p. m., la Plaza de Bolívar se llena de una atmósfera distinta, mientras este templo se convierte en el epicentro de algunas de las ceremonias litúrgicas más importantes de la capital durante esta temporada, en la que se espera la visita de alrededor de 500.000 visitantes, según Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo.

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Esto se debe a que Bogotá ha sido, desde hace siglos, un destino de peregrinación que invita recorrer sus iglesias coloniales, sus cerros tutelares como Monserrate y Guadalupe, y otros caminos de fe que atraviesan barrios como La Candelaria, plazas y montañas.

Como parte de la apertura, artesanos de Guatemala elaborarán un tapete de flores en la entrada de la Catedral Primada, manifestación artística y espiritual que representa devoción, identidad y conexión entre tradiciones religiosas de América Latina.

Por otro lado, para quienes desean ir un poco más allá de la ciudad, este año, en el marco de la Semana Santa 2026, Bogotá y Cundinamarca lanzaron su campaña “Paso a Paso, Caminando hacia la Pascua con María”, una apuesta conjunta para fortalecer el turismo religioso y cultural en la región.

Vista frontal a media altura de una joven turista disfrutando de las vistas del cerro de Monserrate en Bogotá, Colombia Foto: Getty Images

Algunas rutas de turismo religioso para realizar en la ciudad son:

Ruta 1. Centro de Bogotá: tradición y espiritualidad a un solo paso

Zona: La Candelaria y Centro Histórico.

Iglesia Las Aguas.

Iglesia Las Nieves.

Iglesia San Francisco.

Iglesia Veracruz.

Catedral Primada de Bogotá.

Iglesia San Ignacio.

Iglesia San Agustín.

Iglesia El Carmen.

La tradición es realizar los recorridos por estos templos a pie, gracias a que se ubican en la misma zona.

Ruta 2. Chapinero: Bogotá entre la modernidad y la historia

Zona: Chapinero.

Iglesia de Lourdes.

Iglesia Porciúncula.

Iglesia El Pilar.

Iglesia Cervantes.

Iglesia Santa María de los Ángeles.

Iglesia de la Inmaculada.

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