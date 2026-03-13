A solo 1 hora de Medellín: tres pueblos perfectos para disfrutar una escapada de fin de semana en Antioquia

Ubicada en el corazón del Valle de Aburrá y rodeada por montañas, Medellín se ha consolidado no solo como una de las ciudades más dinámicas de Colombia, sino también como el punto de partida perfecto para descubrir algunos de los pueblos más bellos de Antioquia.

Desde esta capital regional, los viajeros pueden emprender recorridos de pocas horas hacia destinos que conservan arquitectura colonial, tradiciones cafeteras y fascinantes paisajes naturales.

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Así que si desea planificar una escapada de fin de semana en Antioquia, partiendo desde Medellín, a continuación encontrará tres opciones de pueblos que tienen mucho que ofrecer a sus visitantes.

1. Santa Fe de Antioquia

También conocido como “la ciudad madre de Antioquia”, es una población que se encuentra a 56,6 kilómetros de Medellín, lo que equivale a 1 hora y 16 minutos de viaje en carro aproximadamente.

Este municipio colonial se destaca por su riqueza histórica y cultural, que muchos recuerdan por ser la antigua capital del departamento. Además, cuenta con un clima cálido agradable, que motiva a sus visitantes a recorrer sus calles y conocer sus sitios más icónicos como el Puente de Occidente.

Aparte de estas cualidades, Santa Fe de Antioquia sobresale en el mapa turístico por sus celebraciones religiosas, especialmente en Semana Santa, donde procesiones llenas de tradición recorren sus calles para celebrar esta fecha.

Santa Fe de Antioquia hace parte de los pueblos patrimonio. Foto: Facebook: Alcaldía Santa Fe de Antioquia

Para llegar a este pueblo desde Medellín es necesario tomar la carretera 62. A lo largo del trayecto, la señalización resulta fundamental para ubicar el municipio.

2. El Retiro

Con una temperatura media de 18 grados centígrados, este destino cautiva principalmente por su rica historia y arquitectura bien conservada.

Su entorno natural, con verdes paisajes y fincas de recreo, lo convierte en un destino ideal para quienes buscan tranquilidad y experiencias auténticas en escenarios como la Reserva Ecológica San Sebastián La Castellana.

Este sitio de interés, además de estar rodeado de abundante naturaleza, brinda vistas espectaculares y se presta para hacer actividades como senderismo.

Para llegar a este municipio, es necesario iniciar el recorrido en la Avenida Las Palmas; luego, se debe tomar la vía Las Palmas y La Fe, hasta encontrar su entrada.

El Retiro es uno de los municipios para visitar cerca de Medellín. Foto: Getty Images

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3. Envigado

Este destino de Antioquia se destaca como un municipio en constante crecimiento, reconocido por su creatividad e innovación, así como por su compromiso con el desarrollo social sostenible y la protección del medioambiente.

Allí se puede encontrar una amplia variedad de atractivos, desde paisajes naturales hasta experiencias gastronómicas y de entretenimiento, en sitios como el Parque Ecoturístico El Salado, El Salto del Ángel, Zona de la Buena Mesa o el Parque Cultural La Guayacana, entre otros.

Envigado es accesible desde diversas rutas, incluyendo la Avenida Las Vegas y la Autopista Regional.