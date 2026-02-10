Así es la ruta de cascadas que cautiva en Antioquia, una aventura fascinante a través pueblos llenos de encanto

Para nadie es un secreto que Antioquia es uno de los departamentos más biodiversos de Colombia, destacado en el mapa turístico nacional por sus múltiples atractivos naturales, rodeados de exuberante vegetación y convertidos en refugio de diversas especies.

Entre sus paradas imperdibles, sobresalen diferentes cascadas ocultas en pueblos llenos de encanto, que invitan a los viajeros a disfrutar una ruta perfecta para conectarse de manera profunda con la naturaleza, donde el sonido del agua es el principal protagonista.

Con el propósito de conocer estas caídas de agua adornan de manera perfecta el paisaje antioqueño, El Colombiano compartió una selección de algunas de las más recomendadas para visitar, caminando entre bosques para terminar la experiencia con un refrescante baño en sus corrientes.

1. La Honda

En el municipio de Montebello, esta cascada también conocida como La Escondida, se destaca por estar rodeada de vegetación nativa y con una imponente caída de unos 60 metros en roca.

Limita también con El Retiro, invitando a sus visitantes a emprender una emocionante caminata que inicia en la vereda Zarcitos, con un ascenso sostenido que se abre paso entre pinos a lo largo de una carretera destapada.

2. La Cascada

Esta joya natural de San Carlos se puede visitar de dos formas: a través de una caminata por un sendero ecológico de menos de 20 minutos; o en carro.

La caída de agua se caracteriza por formar un pozo natural abierto al disfrute de locales y visitantes, quienes al llegar al sitio pueden gozar un baño refrescante.

3. El Tagual

La ruta para visitar este atractivo en San Francisco empieza en el parque principal del municipio, por una vía campesina que lleva a la escuela de la vereda Guacales.

Se encuentra ubicada exactamente en la vereda que lleva su mismo nombre y, al final del recorrido, su caída de agua de más de 85 metros se convierte en la gran recompensa.

4. El Velo de Novia

Para ir a esta cascada, de unos 40 metros de altura, se debe transitar por una carretera destapada entre Alejandría y Santo Domingo hasta la vereda Los Naranjos.

Al llegar, los visitantes encuentran un pozo de agua natural para nadar en un espacio rodeado de exuberante vegetación y el endémico bosque de niebla.

5. El Chorrillo

Escondido en el Cañón de La Llorona en Dabeiba, este atractivo natural es una parada imperdible en el occidente antioqueño.

Para visitarlo, los viajeros deben emprender una travesía entre una cadena de imponentes montañas atravesadas por el río Sucio, que desemboca en el río Atrato, recorriendo paisajes de selva, bosque nativo, ríos y quebradas, así como amplios territorios dedicados a la actividad agrícola.