Turismo

No es Iza ni Villa de Leyva. El pequeño pueblo boyacense de calles empedradas y casas coloniales para visitar a 20 minutos de Tunja

Este destino es ideal para actividades como el senderismo y turismo de naturaleza.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
10 de febrero de 2026, 9:29 a. m.
Este destino es ideal para visitar en Boyacá, gracias a su belleza colonial.
Este destino es ideal para visitar en Boyacá, gracias a su belleza colonial. Foto: Gobernación de Boyacá/API.

Visitar Boyacá es vivir una experiencia única. Sus tierras combinan páramos, lagunas, montañas y pueblos que parecen detenidos en el tiempo, creando un ambiente perfecto para desconectarse del día a día.

El Lago de Tota, el Santuario de Flora y Fauna Iguaque o el Páramo de Ocetá no solo impresionan por su belleza natural, sino por la sensación de calma y autenticidad que les brindan a quienes deciden visitarlos.

Estos son los encantos de la ciudad boyacense conocida como ‘la perla’, un histórico destino ideal para el turismo religioso

Además, este departamento es historia, tradición y sabor, con gran riqueza cultural y pueblos imperdibles que parecen detenidos en el tiempo y que llaman a conocerlos y vivir momentos diferentes en medio de ambientes tranquilos.

Uno de ellos se encuentra a solo 20 minutos de Tunja. Se trata de Oicatá, un pequeño destino en el que destacan sus calles empedradas y su arquitectura colonial, que llama la atención de propios y extraños.

Turismo

El municipio antioqueño que tiene una casa suspendida en el aire y es conocido por su riqueza patrimonial

Turismo

Más allá de sus famosos parques temáticos, Orlando sigue posicionándose como una parada imperdible para los fanáticos del deporte

Turismo

El encantador pueblo del Caribe reconocido por su arquitectura, gastronomía y bellos paisajes

Turismo

El pueblo de Cundinamarca cuyo nombre se dio por una mina, un encantador destino muy cerca de Bogotá

Turismo

Tres joyas naturales de Antioquia ideales para celebrar San Valentín en pareja y crear recuerdos inolvidables

Turismo

Así es la ‘Holanda Caldense’, un paraíso conocido por tener el bosque natural de palma de cera más grande del mundo

Turismo

Turismo en Colombia: reservas aéreas hacia el país crecen 6,4 %

Turismo

El pueblo vallecaucano de poncho y sombrero, tierra de arrieros y arraigada cultura cafetera, ideal para el ecoturismo

Turismo

Estos son los encantos de uno de los municipios más pequeños de Antioquia; tiene varios pisos térmicos y nombre de presidente

Turismo

Así es la ‘tierra de los prados’ en el Valle del Cauca, un destino rodeado de quebradas y lagunas, ideal para el ecoturismo

Oicatá, Boyacá
Este destino colonial en la provincia Centro de Boyacá es una buena opción para visitar. Foto: Gobernación de Boyacá/API.

Sus construcciones coloniales son uno de sus mayores atractivos, con edificaciones que datan del siglo XVI. Destacan, por ejemplo, la iglesia Inmaculada Concepción, una capilla doctrinera que conserva su esencia, y la casa donde vivió Inés de Hinojosa

De igual forma, están la Casa de la Cultura, el Hotel Castillo del Viento, la hacienda Santa Teresa, que se ubica en el norte del casco urbano, y la casa municipal.

Tres pueblos bonitos y poco conocidos para visitar en un viaje por Boyacá; son verdaderas joyas turísticas

En sus alrededores, uno de los planes es admirar la naturaleza en todo su esplendor. La loma La Arenera, la quebrada El Desaguadero y el humedal del río Chicamocha ofrecen paisajes de ensueño para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza y las actividades al aire libre. Es un destino ideal para realizar planes como senderismo y avistamiento de especies en medio de la tranquilidad de la zona.

Cerca de este lugar se encuentra el Parque Nacional Natural Iguaque, con una gran variedad de fauna y flora, incluyendo especies endémicas. Un paisaje digno de admirar.

Senderismo
El senderismo es una de las actividades para realizar en Oicatá, Boyacá. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Oferta gastronómica

Uno de sus fuertes son las delicias gastronómicas, entre las que se encuentran la sopa de cuchuco con espinazo de cerdo, el puchero boyacense, bizcochos de almendra, empanadas de trigo, envueltos de mazorca, longaniza, torta de cuajada, guarapo, canelazo y chicha, entre otros, de acuerdo con información del portal Colombia Extraordinaria.

Este municipio boyacense destaca por sus fiestas y tradiciones religiosas donde se realizan eventos culturales. Normalmente, las fiestas patronales se realizan en los primeros días de diciembre y en esta época sus habitantes se ponen la ruana y festejan en honor a su cultura, su religión y sus costumbres.

Más de Turismo

Oicatá, Boyacá

No es Iza ni Villa de Leyva. El pequeño pueblo boyacense de calles empedradas y casas coloniales para visitar a 20 minutos de Tunja

Abejorral, Antioquia

El municipio antioqueño que tiene una casa suspendida en el aire y es conocido por su riqueza patrimonial

Orlando, Florida

Más allá de sus famosos parques temáticos, Orlando sigue posicionándose como una parada imperdible para los fanáticos del deporte

Santa Cruz de Lorica, Córdoba

El encantador pueblo del Caribe reconocido por su arquitectura, gastronomía y bellos paisajes

La Calera, Cundinamarca

El pueblo de Cundinamarca cuyo nombre se dio por una mina, un encantador destino muy cerca de Bogotá

San Rafael, Antioquia

Tres joyas naturales de Antioquia ideales para celebrar San Valentín en pareja y crear recuerdos inolvidables

Salamina, Caldas

Así es la ‘Holanda Caldense’, un paraíso conocido por tener el bosque natural de palma de cera más grande del mundo

En ese tiempo, salieron 1,18 millones de colombianos, lo que significa un aumento del 12%, respecto al mismo periodo de 2022.

Turismo en Colombia: reservas aéreas hacia el país crecen 6,4 %

Turistas en Colombia

Turista español se mostró emocionado en medio de un recorrido por el Parque Tayrona: “Lo más bonito que he visto en mi vida”

Hispania, Antioquia

El pequeño pueblo antioqueño de clima cálido y hermosos paisajes, un destino que enamora, a dos horas de Medellín

Noticias Destacadas