Turismo

Tres pueblos bonitos y poco conocidos para visitar en un viaje por Boyacá; son verdaderas joyas turísticas

Estos lugares son ideales para el descanso y para desconectarse del día a día.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
5 de febrero de 2026, 6:15 p. m.
Este es un destino boyacense para disfrutar de planes en medio de la naturaleza.
Este es un destino boyacense para disfrutar de planes en medio de la naturaleza. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Viajar a Boyacá puede convertirse en uno de los mejores planes para los amantes de la naturaleza, para quienes disfrutan de la historia y también para aquellos que se conectan con los temas culturales.

Es una región que les ofrece a los turistas una combinación de encantos que resultan imperdibles y, si bien normalmente se escucha hablar de Villa de Leyva, Ráquira, Tunja, Duitama o Paipa, lo cierto es que la oferta es tan variada que existen otros pueblos que vale la pena incluir en la agenda, pues sus atractivos son únicos y permiten experiencias diferentes. Estas son tres opciones que deberían contemplarse.

Estos son los encantos de la ciudad boyacense conocida como ‘la perla’, un histórico destino ideal para el turismo religioso

Firavitoba

Situado en el corazón de Boyacá, este es un destino que destaca por su rica historia y hermosos paisajes naturales. Es un lugar ideal para quienes buscan tranquilidad y conexión con la naturaleza.

Firavitoba, Boyacá
Este municipio boyacense exhibe uno de los templos más grandes del país. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Este municipio conserva un ambiente típico boyacense, con calles tranquilas, gente amable y una fuerte identidad cultural. Su arquitectura, su plaza principal y sus celebraciones religiosas reflejan la historia y las costumbres de la región, por lo que es una buena opción para quienes disfrutan del turismo cultural y rural.

Turismo

Guía práctica para viajar a Curazao en época de Carnaval este 2026: fechas, actividades imperdibles y lo que no puede faltar

Turismo

Escapadas románticas: tres destinos en Colombia económicos e ideales para enamorarse en el mes de San Valentín este 2026

Turismo

La cifra récord que alcanzó el turismo internacional en los últimos 12 meses

Turismo

A dos horas de Bogotá: el cálido pueblo de Cundinamarca que es ideal para el ecoturismo y la aventura

Turismo

¿En dónde queda la cascada El Salto, joya natural de aguas cristalinas escondida en el Valle del Cauca, ideal para el ecoturismo?

Turismo

Así es la represa donde cada año se realiza el Festival del Agua, un evento para no perderse en el Huila

Turismo

Así es uno de los lugares preferidos por quienes buscan contacto con la naturaleza en Antioquia, ofrece fascinantes vistas

Turismo

10 atractivos naturales para conocer si está de viaje por Villa de Leyva; se encuentran a pocos kilómetros de este pueblo colonial

Turismo

Así es la ‘tierra de las palmeras’ en el Valle del Cauca, destino perfecto para una experiencia de naturaleza y gastronomía

Nación

Visitar San Andrés costará $153.000 en tarjeta de turismo este año

Uno de los principales atractivos es su templo, que fue construido totalmente en piedra entre 1873 y 1937, de acuerdo con datos del Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

El pequeño pueblo de Boyacá que enamora por su riqueza natural y cultural, un destino imperdible a cuatro horas de Bogotá

Por sus alrededores hay lugares apropiados para los paseos en bicicleta, el senderismo y otras actividades al aire libre que complementan la oferta cultural e histórica de este pueblo.

Tibasosa

Combina historia, cultura y naturaleza, y uno de sus grandes atributos es la producción de feijoa. En su casco urbano destaca su arquitectura colonial, con plazas y casonas antiguas que transportan a los visitantes a otra época, pues es un pueblo que parece detenido en el tiempo.

Tibasosa
Tibasosa es conocida como "ciudad jardín de Boyacá". Foto: Getty Images

Allí, uno de los planes imperdibles es caminar por las calles del municipio para apreciar el estilo de sus construcciones. La presencia constante de flores es uno de sus rasgos más distintivos, razón por la cual este destino es conocido como el jardín de Boyacá.

Asimismo, este municipio boyacense tiene diversas opciones de recreación y aventura pensadas para todas las edades. Tanto niños como adultos pueden participar en actividades como el jellyball, mientras que los karts con pista de tierra brindan una alternativa divertida que permite compartir en familia y disfrutar de experiencias al aire libre.

Así es uno de los municipios más pequeños y tranquilos de Boyacá, una joya entre montañas para vivir días de descanso

Tenza

Tenza es otro de los destinos que resulta atractivo para los turistas. Quien llega hasta allí tiene la oportunidad de conocer un lugar con profundo valor histórico, cultural y natural.

Se caracteriza por su ambiente tranquilo que llama a recorrer sus calles, su plaza principal y su iglesia, reflejos del legado colonial y de la herencia de los indígenas.

tenza, Boyacá
Este municipio boyacense destaca por su estilo colonial y lindos paisajes. Foto: Alcaldía Municipal de Tenza/API.

Es un territorio con lindos paisajes rurales y un clima agradable que resultan atractivos para el descanso y el turismo de naturaleza. El municipio es reconocido por su actividad agrícola, sus productos locales y sus festividades tradicionales, que permiten al visitante vivir experiencias auténticas y cercanas a la cultura boyacense. Es un destino perfecto para quienes buscan desconectarse, disfrutar del campo y conocer la historia viva de Boyacá.

Más de Turismo

Carnaval de Curazao 2026

Guía práctica para viajar a Curazao en época de Carnaval este 2026: fechas, actividades imperdibles y lo que no puede faltar

Romanticismo en Barichara

Escapadas románticas: tres destinos en Colombia económicos e ideales para enamorarse en el mes de San Valentín este 2026

El turismo internacional se dinamiza con precios más accesibles hacia destinos como Miami y Punta Cana.

La cifra récord que alcanzó el turismo internacional en los últimos 12 meses

Firavitoba

Tres pueblos bonitos y poco conocidos para visitar en un viaje por Boyacá; son verdaderas joyas turísticas

Antes conocido como 'primavera cundinamarquesa', este es el pueblo donde el paisaje se fusiona con el verde de las montañas y cielo azul

A dos horas de Bogotá: el cálido pueblo de Cundinamarca que es ideal para el ecoturismo y la aventura

El Dovio es el municipio más joven del Valle.

¿En dónde queda la cascada El Salto, joya natural de aguas cristalinas escondida en el Valle del Cauca, ideal para el ecoturismo?

Represa de betania

Así es la represa donde cada año se realiza el Festival del Agua, un evento para no perderse en el Huila

Támesis, Antioquia

Así es uno de los lugares preferidos por quienes buscan contacto con la naturaleza en Antioquia, ofrece fascinantes vistas

Vista general de 'Pozos Azules' en Villa de Leyva, en el departamento de Boyacá

10 atractivos naturales para conocer si está de viaje por Villa de Leyva; se encuentran a pocos kilómetros de este pueblo colonial

Tangua, Nariño

A solo 28 kilómetros de Pasto: el pueblo nariñense cuyo nombre significa “bastón para andar”

Noticias Destacadas