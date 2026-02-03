Turismo

Así es uno de los municipios más pequeños y tranquilos de Boyacá, una joya entre montañas para vivir días de descanso

Este destino destaca por su oferta de naturaleza.

3 de febrero de 2026, 3:57 p. m.
Panqueba, Boyacá
Panqueba, Boyacá Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Panqueba/API.

﻿Boyacá se ha consolidado como un destino que cautiva por su riqueza natural, histórica y cultural, en donde los viajeros pueden tener todo tipo de experiencias, en medio de un ambiente tranquilo y lleno de naturaleza.

En su territorio, los turistas se encuentran con montañas, páramos y valles ideales para el descanso y la aventura, mientras que sus pueblos coloniales conservan una arquitectura que llama a admirarla y tradiciones vivas que sus habitantes transmiten a quienes deciden visitarlos.

Además, este destino ofrece un clima fresco que invita a recorrer caminos rurales, lagunas y parques naturales, y su gastronomía con platos como el cocido boyacense, las arepas y los quesos artesanales está a otro nivel.

Con un total de 123 municipios, Boyacá ofrece diversidad de planes, pues en cada uno de ellos, por pequeño o alejado que esté, los turistas encuentran alternativas para vivir experiencias diferentes.

Panqueba
Panqueba es un municipio tranquilo y de gran riqueza natural en el departamento de Boyacá. Foto: Gobernación de Boyacá/API.

Los encantos de Panqueba

En la lista se incluye Panqueba, un paraíso ubicado en la provincia de Gutiérrez, territorio que se caracteriza por la fertilidad de sus tierras, la amabilidad de su gente, su riqueza cultural y gastronómica, según información oficial de la Alcaldía.

Además, cuenta con diversos sitios turísticos que enamoran a quienes los visitan. Entre los encantos de este municipio se encuentran, entre otros, la Cascada del Obraje, que se sitúa a 3,5 kilómetros del casco urbano en la vereda el Reposo. Este es un lugar que enamora por sus paisajes. También cuenta con un importante afluente hídrico.

Así es la ‘capital mundial de la guanábana’, un destino con más de 400 años de historia para visitar en Boyacá

En Panqueba, los viajeros no deben perder la oportunidad de conocer el antiguo camino de la sal. Se dice que la estación es un remanso de paz y tranquilidad en el que se despierta con el canto de numerosas aves y se duerme con el arrullo tranquilo del río Nevado. En este lugar es posible acampar, esperar el atardecer y disfrutar de cosas pequeñas que hacen que una aventura sea inolvidable, según el portal Colombia Extraordinaria.

Ganadería, en Boyacá
La ganadería es una de las actividades desarrolladas en Panqueba, Boyacá. (Imagen de referencia). Foto: NurPhoto via Getty Images

Otros de los planes es disfrutar de un recorrido por las calles del municipio y probar delicias gastronómicas como el sancocho de gallina criolla, el cuchuco de trigo y maíz con espinazo, el chivo, la papa chorreada, los envueltos de mazorca, la chicha, el guarapo y la fritanga, entre otros.

La economía de este municipio boyacense se basa en actividades que se relacionan con la tierra como es el caso de la agricultura, la actividad pecuaria y la forestal. Destacan los cultivos de papa, maíz, frijol, trigo, arveja, frutales y las hortalizas. En la ganadería destaca la producción bovina y porcina.

