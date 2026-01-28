Turismo

Así es la ‘capital mundial de la guanábana’, un destino con más de 400 años de historia para visitar en Boyacá

A este destino se le reconoce por su gran producción de frutas.

Redacción Turismo
28 de enero de 2026, 2:22 p. m.
Este es un destino con oferta de guanábana y otros frutos
Este es un destino con oferta de guanábana y otros frutos Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

El departamento de Boyacá es considerado uno de los más acogedores y llamativos para quienes desean pasar unos días de vacaciones o descanso en un ambiente tranquilo que destaca por su belleza natural, su historia y riqueza cultural.

Cuenta con 123 municipios, siendo el segundo en número de estos entes territoriales en el país. Tantas opciones lo convierten en una alternativa interesante para visitar y conocer sus tradiciones, cultura y atractivos naturales.

Una de las múltiples opciones es Tununguá, ubicado en la provincia del occidente. Este destino se caracteriza por su gran variedad climática, con vocación netamente agropecuaria, suelos fértiles, gran potencial hídrico y riquezas representadas en recursos naturales renovables.

De acuerdo con información de la Contraloría General de Boyacá, el primer asentamiento en donde posteriormente se fundó el municipio cuenta con más de 400 años de historia.

Tununguá
Este es uno de los destinos para visitar en Boyacá, cerca de Chiquinquirá. Foto: Alcaldía Municipal de Tununguá/API.

Su nombre, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), proviene del cacique Tununguá y está a un poco más de una hora de Chiquinquirá, la ciudad más poblada de la provincia, y a 130 kilómetros de Tunja, capital del departamento.

No es un destino del cual se escuche hablar con frecuencia, pero lo cierto es que tiene diversidad de encantos que vale la pena conocer. Es conocido como la ‘capital mundial de la guanábana’, gracias a la importante producción de este fruto, que se consolida como uno de los principales soportes económicos de sus habitantes.

Estos son los encantos del pueblo de Boyacá con el nombre más largo, un destino con historia y tradición

Información de la Alcaldía municipal indica que este es un territorio en el que se pueden apreciar una amplia variedad de lagunas, además de otros sitios de interés como miradores.

Atractivos de interés

Por ejemplo, está el del alto El Uvo, donde es posible apreciar musgos de siete colores, ubicado en la parte alta del municipio, a 10 minutos del casco urbano, y altos de Ancamay, que se encuentra a unos 15 minutos del pueblo.

Lagunas en Tununguá
Las lagunas son uno de los atractivos en Tununguá. Foto: Alcaldía Municipal de Tununguá/API.

Para quienes disfrutan y les gusta conocer sobre las actividades del campo, el agroturismo es otro de los atractivos de este destino boyacense. En sus tierras se encuentran varias fincas productoras de frutas como la guanábana, el aguacate y la guayaba.

Es una buena opción, de acuerdo con la Alcaldía, para quienes disfrutan de actividades como el avistamiento de aves, el senderismo y otros planes al aire libre en medio de la naturaleza.

De acuerdo con Situr, en el casco del pueblo, uno de los planes es conocer la iglesia principal, su plaza central, el parque de las frutas y la biblioteca municipal, en medio de un ambiente tranquilo y acogedor de los anfitriones.

En cuanto a gastronomía, la información oficial indica que allí es posible disfrutar de delicias gastronómicas como el sancocho de gallina, el masato, la chicha de maíz, el piquete, envueltos de maíz, mantecada, colaciones, plátano asado y yuca asada, entre muchas otras.

Noticias Destacadas