El rincón de Boyacá que esta cautivando a los turistas con sus hermosas vistas y una gigante obra de arte en honor a las abejas

Boyacá es un departamento digno de admirar en cada uno de sus rincones, reconocidos por su combinación de historia, paisajes naturales impresionantes, gastronomía tradicional auténtica y costumbres profundamente ligadas a la vida campesina, que invitan a los viajeros a vivir experiencias únicas y enriquecedoras.

De hecho, hay quienes lo describen como un escenario ideal para dejarse envolver por una arquitectura colonial que transporta al visitante a épocas pasadas, o simplemente conectarse con la naturaleza a través de atractivos innovadores que reflejan la creatividad de su gente.

Entre esos atractivos se destaca el parque temático Apiario en Sutamarchán, un municipio ubicado a solo 44 kilómetros de la ciudad de Tunja, lo que representa aproximadamente unos 45 minutos de viaje en carro.

Este sitio de interés que está captando la atención de locales y visitantes está dedicado a las abejas, por lo que su principal atractivo es una gigante obra de arte que rinde homenaje a estos insectos y que se perfila como la más grande del mundo.

El proyecto, según menciona el medio local Boyacá7días, es liderado por el agricultor boyacense Óscar Alvarado Forero, quien creó este espacio no solo como un lugar de esparcimiento, sino también como un escenario para la educación y la sensibilización ambiental, destacando la importancia de las abejas para el equilibrio y la vida del planeta.

Por esta razón, en diálogo con el medio citado, Alvarado explicó que junto a otras personas iniciaron la tarea de construir una estructura de una abeja de la especie Apis, de una abeja reina que, en este caso, alcanza los 14 metros de altura y 18 metros de larga, “superando el Guinness World Records en Argentina, que mide siete metros de alta con alas, por 11 de larga”.

Cada detalle fue pensado y diseñado para sorprender y reflejar la importancia de este tipo de abejas, por lo que sus alas miden cerca de 10,5 metros y pesan alrededor de una tonelada cada una.

Aunque su construcción requirió retos técnicos importantes y el proceso tardó más de lo esperado, esta imponente obra de arte ahora se consolida como uno de los atractivos imperdibles de Sutamarchán, en Boyacá.

En este sentido, el creador del parque recalcó que, más allá de enseñar sobre la relevancia de las abejas, su propósito es visibilizar el riesgo de extinción que enfrentan y derribar el mito de que son insectos agresivos, pues, según señaló, solo reaccionan para defenderse cuando su entorno se ve amenazado.

Este nuevo atractivo turístico está ubicado a kilómetro y medio del casco urbano de Sutamarchán, vía a las veredas Cañón y Volcán. Sus horarios de atención al público son de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., y la tarifa de ingreso es de $10.000 pesos para adultos y $8.000 pesos para niños y adultos mayores.