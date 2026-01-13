Turismo

Estos son los encantos del pueblo del Valle con el nombre más largo, un acogedor destino reconocido con historia y tradición

Se ubica a 115 kilómetros de Cali.

Redacción Turismo
13 de enero de 2026, 10:42 p. m.
"La vocación comercial de Bugalagrande se debe a que está bañado por tres ríos importantes (Cauca, La Paila y Bugalagrande) que lo hicieron parte de la ruta del desarrollo. El municipio se destaca por la alfarería, por la capilla doctrinera del Overo que data del siglo XVII y por el festival gastronómico que se lleva a cabo durante las Fiestas del Retorno, en agosto, en las que se dictan talleres de cocina".
El Valle del Cauca es el departamento más poblado del suroccidente colombiano y es destacado por sus múltiples atractivos.

Uno de sus 42 municipios es Bugalagrande, ubicado a 115 kilómetros de Cali.

Esta población del norte del departamento es reconocida por sus tierras fértiles y acogedoras y su manjar blanco, según destaca la Gobernación del Valle.

En esta zona se cultivan productos como el maíz, el plátano, la soya, el café y la caña de azúcar. “Todo esto, junto con los ríos y antiguas haciendas que se encuentran en esta zona del departamento, forman una armonía perfecta”, agrega la entidad que destaca que para conocer el municipio se debe caminar por sus calles.

Ecoturismo: Estos son los municipios del Valle del Cauca que fueron declarados ‘ciudades de las aves’

“Recorrer sus calles mientras disfruta de un champús con pandebono, además de escuchar los variados anuncios parroquiales por cualquier esquina en donde se encuentre y terminar conociendo a los maestros del manjar blanco en el barrio Obrero, será perfecto para que se termine de convencer de la dulzura y el amor de Bugalagrande”, indica la Gobernación.

Sitios de interés

Entre los principales atractivos del municipio se encuentra la capilla de Nuestra Señora de la Concepción, ubicada en el corregimiento de El Overo.

Esta es una capilla doctrinera de la colonia, la cual fue construida en el siglo XVII y presenta todos los rasgos característicos de este tipo de construcción de una sola nave. Tiene una pequeña sacristía y en el altar un enorme crucifijo.

Manjar Blanco
El majar blanco es uno de los platos típicos de Zarzal, Valle. Foto: Getty Images/iStockphoto

“Han sido diversas formas en que se ha conocido su nombre: ‘El Hobero’, por darse allí un árbol que producía un fruto como un huevo; ‘El Lobero”, por la proliferación de este animal en el lugar y ‘El Overo’, la forma más conocida por las ovejas que allí pastaban", señala la alcaldía del municipio en su portal web.

El pueblo del Valle del Cauca que tiene nombre de presidente, un destino destacado por sus paisajes montañosos y riqueza cultural

Otro atractivo es la estación del ferrocarril, considerado monumento arquitectónico nacional.

“En la estación del tren es fácil imaginar que no hace muchos años el tren era el encargado de comunicarnos con otras ciudades, llevarse nuestros productos y traernos nuestros sueños. Un lugar que vale la pena conservar, admirar, cuidar y valorar”, subraya la alcaldía.

La parroquia de San Bernabé es otro sitio imperdible, la cual fue construida en el siglo XVIII.

Inicialmente, fue creada como como viceparroquia en 1781 y hacía parte de la zona norte del curato de Tuluá. En su conjunto y bajo la dirección del párroco de Tuluá dependía de la Diócesis de Popayán.

“Esta iglesia particular fue elevada a parroquia en diciembre de 1825, teniendo como primer párroco al presbítero José Ignacio Martínez Aparicio”, agregó la entidad.

"La vocación comercial de Bugalagrande se debe a que está bañado por tres ríos importantes (Cauca, La Paila y Bugalagrande) que lo hicieron parte de la ruta del desarrollo. El municipio se destaca por la alfarería, por la capilla doctrinera del Overo que data del siglo XVII y por el festival gastronómico que se lleva a cabo durante las Fiestas del Retorno, en agosto, en las que se dictan talleres de cocina".

Estos son los encantos del pueblo del Valle con el nombre más largo, un acogedor destino reconocido con historia y tradición

