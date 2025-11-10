Ecoturismo: Estos son los municipios del Valle del Cauca que fueron declarados ‘ciudades de las aves’

La Gobernación del Valle del Cauca entregó recientemente a 12 municipios del departamento la declaratoria de ‘Ciudades de las Aves’.

De acuerdo con la entidad, tras la declaratoria, se conformará una red departamental con estas poblaciones para fortalecer la región como referente de biodiversidad.

“Esta declaratoria representa un compromiso con el desarrollo del territorio sustentable, el turismo responsable; esto es muy importante porque lo que queremos es que precisamente se conserve esa diversidad, generar empleos verdes y además algo importante es la creación de la Red Departamental de Ciudad de las Aves, es una ganancia, es una gobernanza que se genera que se trabaja de la mano para poder vender nuestro aviturismo“, dijo la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Los municipios que recibieron esta declaratoria fueron Cartago, El Dovio, Caicedonia, La Unión, La Cumbre, Sevilla, Alcalá, Yumbo, Buenaventura, Candelaria, Calima El Darién, Palmira.

La estrategia fue creada para desarrollar acciones para proteger las aves y sus hábitats. “Los municipios contaron con acompañamiento a través de formación, capacitación, asistencia; además, hace parte de los avances de la política de conservación de las Aves y la biodiversidad”, subrayó la Gobernación.

La Gobernación del Valle del Cauca entregó recientemente a 12 municipios del departamento la declaratoria de ‘Ciudades de las Aves’. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“Fueron más de cinco meses que estos municipios trabajaron arduamente en esta mesa de trabajo. Dentro de los beneficios que recibirán sera la asistencia técnica, acompañamiento, asesoría: además la visibilización a nivel internacional frente al potencial que tiene el turismo de naturaleza, el comunitario, esto redundará en proyectos importantes para seguir trabajando por los ecosistemas de las aves“, explicó la secretaria encargada de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Nasly Vidales.

"Para Candelaria es un gran orgullo recibir esta certificación, es un trabajo arduo de todo un equipo donde hemos logrado, primero el reconocimiento de más de 80 especies de aves, además de eso tener nuestros 16 humedales con los que vamos a seguir fortaleciendo la cultura del medio ambiente en nuestro municipio, claro que tenemos grandes retos, pero esto nos lleva esperanza, emoción y motivación para seguir trabajando por el medio ambiente de nuestro departamento", manifestó Gessica Vallejo, alcaldesa de Candelaria, uno de los municipios que recibió la declaratoria.