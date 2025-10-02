Así es ‘la ciudad de los vientos’ en el Valle del Cauca, un mágico destino ideal para el turismo de naturaleza

Visitar el departamento del Valle es tener la posibilidad de conocer de su cultura, su riqueza histórica, degustar su rica gastronomía y admirar sus lindos paisajes.

En cada rincón, los visitantes pueden disfrutar de la calidez de su gente y de unos platos típicos que resaltan la fusión de influencias indígenas, africanas y españolas. Además, el Valle cuenta con un clima tropical que permite disfrutar de sus atractivos durante todo el año.

Este territorio se ha consolidado como un destino ideal para los amantes de la aventura y el ecoturismo, pues sus montañas, cañones y ríos ofrecen espacios ideales para el senderismo, el avistamiento de aves y los deportes acuáticos.

En cada uno de sus 42 municipios los viajeros encuentran diversidad de planes para hacer y eso sucede en Palmira, que es conocida como la tierra de las palmeras y las bicicletas.

Palmira es uno de los destinos para visitar en el Valle del Cauca. | Foto: Alcaldía Municipal de Palmira/API.

De acuerdo con la Gobernación del departamento, esta es la segunda ciudad más importante del Valle del Cauca, la cual si bien crece a un ritmo acelerado, sigue conservando gran parte de sus costumbres y tradiciones y por ello, un paseo por el centro será suficiente para experimentar la dualidad entre la vida moderna y la historia e idiosincrasia de sus habitantes.

A sus alrededores se encuentran varias riquezas naturales que hacen del municipio un destino imperdible. Uno de ellos es la Reserva Natural Nirvana, ubicada al sur oriente de la ciudad, a 16 kilómetros del centro urbano, en el corregimiento de La Buitrera.

Según la Gobernación, allí los viajeros tienen la posibilidad de disfrutar de un oasis de paz que se manifiesta en jardines, viveros, bosques y senderos por los que es posible realizar caminatas y tener un verdadero contacto con la naturaleza.

Se dice que es ‘la ciudad de los vientos’ porque en su territorio estos son constantes y fuertes. Allí los más aventureros pueden practicar actividades al aire libre como el parapente y realizar un viaje aéreo, en que se puede apreciar la belleza del Valle, sus haciendas, sus plantaciones de caña y algunas aves planeando.

Palmira es una ciudad con diferentes encantos. | Foto: Getty Images

Para los amantes de la naturaleza, en esta ciudad vallecaucana es imperdible su jardín botánico, que cuenta con gran diversidad de especies tanto de flora como de fauna. Hay plantas nativas y exóticas, convirtiéndolo en un lugar ideal para el ecoturismo y la educación ambiental. Es un espacio ideal para hacer senderismo.

En el casco urbano

En cuanto a la zona urbana, también los turistas se encuentran con varios atractivos que vale la pena conocer. Por ejemplo, está la Catedral Nuestra Señora del Rosario del Palmar, que es conocida como la Catedral de Palmira, una construcción con más de 80 metros de altura.