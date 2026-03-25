Boyacá es considerado uno de los tesoros culturales, históricos y naturales más auténticos del país. Sus tierras combinan montañas andinas, páramos y pueblos coloniales perfectamente conservados, a lo que se suma su gran riqueza histórica, que convierten este departamento en símbolo de identidad nacional.

El pequeño pueblo de Boyacá con una mística laguna que es patrimonio cultural, un mágico destino para el ecoturismo

Así mismo, está su rica gastronomía, aunada a la calidez de su gente y sus festividades tradicionales, que conservan costumbres ancestrales que vale la pena conocer.

Tiene 123 municipios y el nombre de uno de ellos, se dice, fue puesto en honor a un territorio francés de donde provenía Pablo Valette, primer religioso que llegó a la región y quien bautizó el caserío con el nombre de Borbur.

Él llegó a esta zona en 1918 y venía de Bourbourg, en el país europeo. Con el tiempo, se añadió San Pablo en su honor, por lo que ahora se le conoce como San Pablo de Borbur.

Parroquia en San Pablo de Borbur, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Este municipio boyacense tiene diversidad de encantos para quienes deciden visitarlo. Ubicado a tres horas y media de Tunja, capital del departamento, posee una amplia oferta natural y un turismo creciente alrededor de las esmeraldas, indica el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

Un paraíso natural

Hace parte de la provincia de Occidente y ofrece un agradable clima que se complementa con la calidad humana de su gente, su gastronomía y sus costumbres y tradiciones.

Fiambre de San Pablo de Borbur, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Entre los sitios de interés con los que se encuentran los viajeros están la caverna de Las Cacas, ubicada en la vereda San Miguel; el páramo Lagunas, donde se puede realizar montañismo y senderismo; los cerros de Fura y Tena, Coscuez, Peñas Blancas y San Gil, donde se encuentran cascadas, que hacen parte de lindos paisajes y donde se disfruta de mágicas experiencias en medio de la naturaleza.

El municipio de Boyacá que encanta con su belleza paisajística y sus aguas termales, a dos horas de Tunja

San Pablo de Borbur también cuenta con extensas zonas selváticas cubiertas de almendros, cedros, caobas y nogales, por lo que es considerado un paraíso verde intensificado por el color que ostentan sus esmeraldas.

De igual forma, está el mirador de Cielo Abierto, que ofrece lindas vistas de la región por donde es posible hacer senderismo y otras actividades al aire libre.

Otros datos de interés

San Pablo de Borbur posee varios yacimientos de esmeraldas en su jurisdicción; entre ellas, por ejemplo, la mina de Coscuez, una de las más importantes del sector y reconocida a nivel mundial por su alta producción.

De acuerdo con Situr, otros sectores productivos son la agricultura y la ganadería. En sus tierras los habitantes siembran café, maíz, plátano, caña de azúcar, fríjol, arroz y cacao. De igual forma, han venido trabajando en el sector piscícola.

En su gastronomía, los viajeros pueden delitarse con su cocina tradicional campesina, destacando el sancocho de gallina o pollo criollo, la carne asada y el llamado fiambre.