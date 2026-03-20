El departemento de Boyacá destaca por ser una de las regiones más acogedoras del país y también por ofrecer una diversidad de destinos y lugares para visitar y disfrutar ya sea con la familia o los amigos.

El pequeño pueblo de postres y aguas termales en Boyacá, una experiencia única a 20 minutos del Lago de Tota

En su territorio que exhibe páramos, valles, montañas y muchas fuentes hídricas, alberga 123 municipios y se consolida como el segundo en número de estos entes territoriales en Colombia, después de Antioquia que tiene 125.

Uno de ellos es Úmbita, un destino que es reconocido por su tradición agrícola, pero también por sus lindos paisajes y porque brinda la posibilidad de desarrollar diversas actividades. Allí sus pobladores se dedican a la producción de papa, pero también de maíz, arracacha, haba, arveja y frutales, De acuardo con el Sistema de Información Turistica de Boyacá (Situr).

Este municipio de la provincia de Márquez tiene varios encantos para conocer. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

En la cabecera municipal se aprecian construcciones de tipo colonial y también otras de arquitectura más moderna. Su afluente más importante es el río Bosque, el cual nace en las estribaciones de la cordillera Oriental.

Es un destino que cuenta con un patrimonio arqueológico y paisajístico importante, que llaman la atención de propios y foráneos. En su lista de atractivos destcan el Hueco el Infiernito, ubicado en la vereda Chuscal, donde se presume tenía su asentamiento el indio Icabuco y el Alto el Castillejo, uno de los sitios turísticos más visitados por lugareños y turistas, en cuya cúspide se encuentra la imagen de una virgen, según Situr.

A una hora de Tunja, este es el municipio con el mejor clima de Boyacá; un encantador lugar perfecto para el ecoturismo

A estos se suman, la laguna de Agua Blanca, que es perfecta para el avistamiento de aves; la Piedra de Nueve Pilas, lugar utilizado por los indígenas como observatorio; la capilla en piedra de Santa Brígida de Suecia, lugar donde se apareció la Santa, y la Laguna Encantada de Peña Negra, escenario rodeado de pantanos, de difícil acceso, pero lleno de historias y misterios, entre otros.

Es un destino que les ofrece a los viajeros aguas termales con un clima muy agradable. Actualmente, se encuentran tres piscinas distintas, una de ellas para niños y las otras dos para adultos. La temperatura de estas aguas es alta, por lo que se dice que bañarse allí, ayuda a aliviar molestias musculares.

Uno de los atractivos de este municipio son sus aguas termales. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Datos de interés

De acuerdo con información de la Gobernación de Boyacá, este municipio pertenece a la Provincia de Márquez y limita al norte con Nuevo Colón y Tibaná, al sur con La Capilla y Tibirita (Cundinamarca), al oriente con Chinavita y al occidente con Tumerqué y Villapinzón (Cundinamarca).

Los datos históricos de este municipio apuntan a que a mediados del siglo XX se creó el Instituto Técnico Agrícola, en la región de Icabuco, el cual ha venido capacitando técnicos agrícolas en la región y promoviendo el desarrollo en torno al campo.

Por otro lado, el 13 de junio de 1953 se inauguró la vía departamental de Úmbita, que une al municipio con Turmequé, contribuyendo al progreso de sus habitantes y en ese mismo año se construyó el Palacio Municipal.