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A una hora de Tunja, este es el municipio con el mejor clima de Boyacá; un encantador lugar perfecto para el ecoturismo

Este destino ofrece una temperatura promedio de 17 grados centígrados.

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Redacción Turismo
19 de marzo de 2026, 9:38 a. m.
Uno de los municipios para visitar cerca de Tunja.
Uno de los municipios para visitar cerca de Tunja. Foto: Tomada: Situr Boyacá

El departamento de Boyacá alberga 123 municipios y cada uno de ellos ofrece diversidad de planes que vale la pena explorar en un viaje por este territorio, dado que destacan por su riqueza natural, histórica, gastronómica y cultural.

El pueblo boyacense que lleva su nombre por similitud con paisajes italianos, un destino de páramos ideal para el ecoturismo

Una de esas muchas posibilidades es Tinjacá, municipio que es reconocido por ofrecer el mejor clima del departamento, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

Es un destino que se caracteriza por ofrecer unas condiciones ambientales muy agradables, por lo que llama la atención de quienes quieren vivir una experiencia de contacto con la naturaleza en medio de una temperatura que promedia los 17 grados centígrados, donde no hace mucho frío, pero tampoco calor elevado.

Es considerado un lugar especial para descansar y conectar con el entorno. Se dice que este territorio es uno de esos sitios donde es fácil enamorarse de Colombia, pues se dice que es de gran patrimonio histórico y cultural, pero además tiene encantos naturales que llaman la atención de quienes lo visitan.

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Taller de tagua en Tinjacá
La tagua es un material utilizado por los artesanos de Tinjacá, en Boyacá. Foto: Página Situr Boyacá

De acuerdo con Situr, Tinjacá es un municipio fundamentado en una política clara de sostenibilidad y sustentabilidad, un valor agregado al que se suma la tranquilidad del territorio y la amabilidad de sus pobladores.

Un destino artesanal

Al igual que Ráquira, este es un lugar en el que sus habitantes trabajan en las artesanías. Hay una tradición en la elaboración de ollas y diversos objetos de barro que son apreciados por los viajeros debido a su calidad y la destreza que tienen los artesanos en su elaboración. Allí en este pueblo son muy reconocidas las figuras miniatura hechas en marfil vegetal, como se le conoce a la tagua en Europa.

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Dentro de los sitios turísticos que ofrece este destino boyacense está el Centro Artesanal de la Tagua, un escenario donde se pueden ver y adquirir los variados elementos creados por quienes se dedican a trabajar este material, como es el caso de juguetes, tableros de ajedrez, figuras decorativas y efigies religiosas.

Piedras de San pedro en Tinjacá
Las Piedras de San pedro son uno de los atractivos en Tinjacá, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

En el casco urbano está también el parque principal, rodeado de calles adoquinadas, así como la parroquia de San Blas, las Piedras de San Pedro y diversas construcciones coloniales que han sido adecuadas para atender a los visitantes.

A unos 15 minutos del centro del pueblo está la Mano del artesano, un momunento en homenaje a los artesanos de Boyacá. Se trata de una estructura gigante que se ha convertido en un punto popular para las fotografías.

En cuanto a sus atractivos naturales, este municipio boyacense está bañado por el río Tinjacá, el cual lleva sus aguas al río Suárez, en Barbosa (Santander) y cuenta con senderos ideales para la realización de caminatas y otros planes al aire libre.