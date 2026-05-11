Cerca de Bogotá hay una gran oferta turística con diversidad natural y cultural en varios municipios ubicados especialmente en la sabana. Los viajeros pueden disfrutar de montañas, páramos, embalses, pueblos coloniales y zonas rurales, sin tener que ir muy lejos de la capital.

El destino de Cundinamarca que encanta con sus paisajes de cascadas y lagunas, ideal para el ecoturismo

Una de esas múltiples opciones es Sesquilé, un municipio ubicado a solo una hora de Bogotá, un destino que mantiene viva la memoria ancestral que dio origen a la leyenda de El Dorado.

El año pasado fue nominado para participar de en los Best Tourism Villages de la ONU, gracias a que, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, es un destino que ha construido una propuesta turística que honra sus raíces, protege sus ecosistemas y promueve una comunidad activa en procesos de sostenibilidad y cultura viva.

La importancia de la Laguna de Guatavita

Uno de los mayores atractivos de Sesquilé es la mítica Laguna de Guatavita. Foto: Adobe Stock

Con esta nominación, Sesquilé hoy es reconocido ante los ojos del mundo y dentro de sus encantos está nada más y nada menos que la legendaria Laguna Sagrada del Cacique Guatavita.

Este cuerpo de agua se ha convertido en un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes, y también es un espacio de conservación y educación ambiental que promueve la sostenibilidad, de acuerdo con información de la Gobernación de Cundinamarca.

El nombre de este pueblo de Cundinamarca significa ‘vasija de barro’, destino ideal para el turismo de aventura

Información de la Alcaldía indica que quienes llegan hasta este lugar pueden visitar el Embalse de Tominé, ubicado en los límites de los municipios de Sesquilé y Guatavita, y hace parte de una red de embalses en la zona del norte de Bogotá, que suministran energía a la capital y a las poblaciones vecinas.

En la lista de atractivos de este municipio también está el Cerro de las Tres Viejas, que se caracteriza por ser un sitio ideal para aquellas personas que quieren practicar camping y senderismo, disfrutando de un contacto directo con la natruraleza en medio de una ambiente tranquilo.

Este pueblo es una buena opción para quienes disfrutan del turismo rural y de naturaleza, pero también en temas religiosos y culturales. Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Sesquilé, Cundinamarca

De otro lado, Sesquilé es un municipio rico en tradiciones culturales dada su cultura campesina y la presencia en su territorio de dos comunidades ancestrales: Comunidad indígena Mhuysqa y la comunidad Kichwa.

Rica gastronomía

En cuanto a su gastronomía, es un destino perfecto para disfrutar de preparaciones como el ajiaco, chivo sudado, chicha, pan de maíz, cuajada con melao y mazamorra chiquita, entre muchas otras delicias.

Sesquilé es considerado un tesoro rural que invita a explorar su belleza natural y su encanto auténtico, una experiencia para no perderse muy cerca de Bogotá.