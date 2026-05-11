El destino boyacense donde las génovas son icónicas, una delicia gastronómica para no perderse

En Colombia la gastronomía es un ítem muy importante en el marco de su oferta turística. Cada región tiene sus propias preparaciones típicas que llaman la atención de propios y foráneos y Boyacá no es la excepción.

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En este departamento se aprecia una combinación de tradición campesina, ingredientes cultivados en tierras frías y recetas transmitidas de generación en generación. Allí se producen alimentos como papa, maíz, trigo, cebolla, habas y diferentes lácteos, que son la base de muchos platos típicos de la región.

Entre los más representativos se encuentran el cocido boyacense, la mazamorra chiquita, las almojábanas, los envueltos y la changua, pero no son lo únicos.

En ese territorio hay otro producto típico conocido como génova, que se preparan con carne de cerdo o de res. Se trata de un embutido artesanal tradicional de esta región del país, caracterizado por ser pequeñas bolitas de carne embutidas en tripa natural, cocinadas y luego horneadas o ahumadas, que suelen acompañarse con limón.

Las génovas son un aperitivo típico de Boyacá. Se preparan con carne de res o carne de cerdo. Foto: Getty Images

Si bien se consigue en varios municipios del departamento, hay uno en el que es muy tradicional: El Cocuy. En este pueblo de estilo colonial y que encanta por sus paisajes naturales, se consigue este producto que es elaborado en varias fábricas familiares y que hace parte de la tradición del municipio.

Una de las particularidades de la génova de El Cocuy es que es elaborada solo con carne de cerdo y aliñada con ingredientes naturales, sin adicionar conservantes, lo que le da un tono pálido. En el proceso, la carne se deja madurar al menos 24 horas y luego sí se realiza la preparación de esta delicia que no puede dejar de probarse si se está de viaje por este lugar.

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Otros encantos de este destino

Además de probar las génovas, los viajeros tienen múltiples actividades para realizar en El Cocuy, pues se trata de un destino con una gran riqueza natural representada en montes, llanos, bosques, páramos y nevados únicos, lo que le permite exhibir una gran biodiversidad.

El Parque Nacional Natural El Cocuy está ubicado entre los departamentos de Arauca, Boyacá y Casanare. Foto: Cortesía - Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)

Uno de sus principales atractivos es la Sierra Nevada del Cocuy, Güicán y Chita, la cual se encuentra ubicada dentro del Parque Nacional Natural El Cocuy, en el límite entre los departamentos de Boyacá y Arauca, con una extensión de 306.000 hectáreas. Esta Sierra posee el glaciar más grande del país y es la masa de nieve continua más grande de Sudamérica, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

Además, en este pueblo hay otros lugares para visitar como el Valle de los Cojines, el río Lagunillas, el Museo del Cocuy (con piezas precolombinas de los U’wa y de la historia colonial del municipio) y el parque Olimpo.