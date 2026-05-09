El Occidente es una de las subregiones de las nueve en las que está dividido el departamento de Antioquia. Se encuentra entre las cordilleras Central y Occidental y se caracteriza por ser un territorio rico en historia y en sitios de gran importancia como el Páramo de Frontino, los Parques Nacionales Naturales de Las Orquídeas y Paramillo.

El municipio de Antioquia donde comer trucha es una delicia, un destino colonial y de gran riqueza natural

Esta zona antioqueña está compuesta por 19 municipios y uno de los más turísticos se ubica a una hora de Medellín y es reconocido por su gran riqueza colonial, pero también por sus lindos paisajes y por ofrecer un clima agradable con una temperatura promedio de 27 grados centígrados.

Se trata de Santa Fe de Antioquia, un pueblo declarado Monumento Nacional, hoy Bien de Interés Cultural (BIC), debido a su gran riqueza histórica, cultural, sus casas e imponentes iglesias.

El tamarindo es la base para la elaboración de muchos productos en este destino antioqueño. Foto: Getty Images

Sin embargo, hay un aspecto que no muchos conocen y es la importancia que allí tiene la fruta de tamarindo, a la cual cada año en el mes de agosto se le celebran fiestas y se ha consolidado como ingrediente base para la elaboración de todo tipo de productos.

De acuerdo con información de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia, la tradición a base del tamarindo se debe a los abuelos que transmitieron sus conocimientos a las nuevas generaciones para preservarlos en el tiempo.

El municipio del occidente de Antioquia que es conocido como el ‘mirador’, un acogedor destino con riqueza natural y larga historia

Este legado se aprecia en puestos de venta que funcionan en el Mercado de Frutas, Dulces, Artesanías y Comidas Tradicionales, ubicado en la terminal de transporte. Allí se ofrecen comidas, artesanías y productos como pulpas, jaleas, concentrados y salsas, elaborados a partir de esta exótica fruta.

En las fiestas que se realizan en su homenaje, los habitantes exhiben y venden sus productos, además de dar a conocer el proceso de elaboración de las tradicionales preparaciones.

¿Qué hacer en este destino?

En este pueblo, al que se le conoce como “La Ciudad Madre” porque fue la primera población fundada en el departamento, son muchos los planes que los viajeros pueden realizar, además de probar las delicias a base de tamarindo.

Santa Fe de Antioquia destaca por su belleza colonial. Foto: Getty Images

Santa Fe de Antioquia hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio, por lo que admirar su arquitectura colonial es una de las actividades que no puede faltar.

La mejor forma de admirar esos encantos es haciendo un recorrido que inicia en la Plaza Mayor Simón Bolívar y pasa por parques como Santa Bárbara, la Plazuela de Mi Padre Jesús, el Museo del presidente Juan del Corral, el Museo de Arte Religioso Francisco Cristóbal Toro, las joyerías de filigrana y el Puente de Occidente, para finalizar en el mercado de frutas, dulces, artesanías y comidas tradicionales. Es una experiencia única para no perderse.

El portal Turismo Antioquia Travel indica que la música también es protagonista en el municipio que desde 1976 celebra el Festival Nacional Antioquia le canta a Colombia, reconociendo el talento de los intérpretes y la música andina.