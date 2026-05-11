Abren convocatoria para postularse a portafolio dirigido al turismo de lujo en Bogotá; estos son los detalles

El Instituto Distrital de Turismo lanzó la semana pasada Bogotá Auténtica, una estrategia destinada a recoger experiencias prémium y exclusivas dirigidas a viajeros corporativos, visitantes de alto poder adquisitivo y turistas que buscan propuestas y diferenciadas.

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La iniciativa es liderada, además, por el Bureau de Convenciones de Bogotá, la Cámara de Comercio de Bogotá, Fenalco y Latam Airlines.

Estas organizaciones invitaron a hoteles, restaurantes, bares, operadores turísticos, agencias de viaje, empresas de concierge, movilidad ejecutiva y creadores de experiencias de ciudad a sumarse a un portafolio dirigido al turismo de lujo en la capital.

“Bogotá Auténtica nace como una apuesta para consolidar una oferta sofisticada basada en la autenticidad, la curaduría, el servicio personalizado y las experiencias memorables. La estrategia busca conectar a visitantes internacionales y viajeros de alto nivel con la riqueza gastronómica, cultural, creativa y experiencial de la ciudad, fortaleciendo además el turismo MICE y la llegada de delegaciones, eventos e inversionistas internacionales”, señaló el IDT.

“Estamos abriendo las puertas a una ciudad que sorprende por su sofisticación y su calidez. Queremos que los viajeros que buscan experiencias profundas y personalizadas encuentren en nuestra capital un destino que entiende su estilo de vida. Esta estrategia no solo eleva nuestra oferta turística, sino que proyecta la identidad de una Bogotá moderna, vibrante y lista para ofrecer lo mejor de su cultura, gastronomía y talento al mundo”, afirmó Angela Garzón, directora de la Oficina de Turismo de Bogotá.

Bogotá. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá

¿Cómo postularse a la convocatoria?

La convocatoria estará abierta oficialmente desde el 6 de mayo y las postulaciones podrán realizarse hasta el próximo 10 de julio de 2026. Posteriormente, un comité interdisciplinario evaluará las propuestas con base en criterios técnicos, de calidad, diferenciación y alineación con el posicionamiento de Bogotá como destino prémium de talla mundial.

Así mismo, las organizaciones que deseen postular sus experiencias y planes turísticos prémium podrán realizar su proceso de inscripción y cargar la documentación requerida en el siguiente enlace de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo2vLmfHSFvmc5lWUZZJu4Yg9FYV7eL-fuQBFMcJy2MA9y8Q/viewform

“Entre los beneficios para los seleccionados se encuentran la inclusión en el portafolio oficial “Bogotá Auténtica – Planes premium para viajeros con estilo”, visibilidad en plataformas de promoción turística, acceso a mercados internacionales, participación en ruedas de negocio y articulación con actores estratégicos del ecosistema turístico y empresarial de la ciudad". señaló el Instituto de Turismo.

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Y agregó: “En ese sentido, el portafolio destacará propuestas relacionadas con gastronomía de autor, bienestar, cultura, naturaleza, experiencias boutique, acceso exclusivo a escenarios y recorridos especializados, además de servicios diseñados para viajeros que buscan privacidad, atención personalizada y altos estándares de calidad”.

Las organizaciones interesadas deberán postular actividades o paquetes turísticos que demuestren capacidad operativa, atención especializada, sostenibilidad, infraestructura de calidad y experiencia con clientes internacionales o de alto perfil.