La oferta turística de Colombia es muy amplia y la hay para todos los gustos. Destinos de naturaleza, coloniales, culturales y religiosos son solo algunas de las opciones que tienen los viajeros para conocer y disfrutar.

¿Ya conoce alguno? Estos son los tres pueblos más calurosos de Bolívar

En la larga lista de opciones están los pueblos que son patrimonio de Colombia y destacan por su arquitectura que transporta al pasado con calles empedradas que invitan a recorrerlas y edificios que resultan únicos en medio de la modernidad.

Uno de ellos es Santa Cruz de Mompox, al que se le conoce como ‘La tierra de Dios’, debido a su profundo fervor religioso y la tradición histórica de sus celebraciones de Semana Santa.

Ubicado a 248 kilómetros de Cartagena, a orillas del río Magdalena, se caracteriza por ser un destino donde el buen estado de preservación de su Centro Histórico llevó a que fuera declarado Monumento Nacional en 1959 y, posteriormente, Bien de Interés Cultural. Además, en 1995 la Unesco lo incluyó en la lista de Patrimonio de la Humanidad.

Calles de Mompox, en Bolívar, uno de los pueblos más bonitos de Colombia. Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía Distrital Santa Cruz de Mompox

Es un pueblo en el que se pueden apreciar templos, torres, capillas y viviendas tradicionales que se integran armoniosamente con el paisaje del río. Sus construcciones de ladrillo, adornadas con detalles inspirados en la herencia española, y las delicadas rejas de hierro en puertas y ventanas resaltan su belleza, indica el portal de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia.

Bolívar en marcha: conozca los avances y proyectos clave para la transformación del departamento

Este es considerado un destino único y misterioso, uno de los más lindos de Colombia, enclavado en el departamento de Bolívar. Se dice que es un lugar que transporta al turista a otra dimensión por la estructura de sus calles y sus casas arqueadas de gran altura, que son perfectas para hacerle frente al calor que se presenta allí.

¿Qué hacer en este destino?

Sin duda, uno de los planes que ningún viajero puede pasar de lado es conocer su arquitectura y uno de los principales atractivos es la Iglesia de Santa Bárbara, construida en 1630, con una torre barroca que recrea la leyenda de la “santa”, según el portal oficial de turismo Colombia Travel.

Mompox destaca por su arquitectura colonial. Foto: Getty Images/iStockphoto

Otro sitio popular para visitar es el cementerio Municipal, que alberga la tumba de Candelario Obeso, precursor de la poesía negra. De acuerdo con la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, este lugar fue declarado Patrimonio de Colombia, con un campo santo que destaca por sus tumbas blancas, flores artificiales de colores y la visita frecuente de personas.

Así mismo, están atractivos como el Museo de Arte Religioso, la Iglesia y Convento de San Francisco, la Casa de los Portales de la Marquesa y el antiguo mercado. Este último es un edificio construido en 1911, que cuenta con elementos ornamentales del arte barroco y por su posición frente al río, se convirtió en el lugar de entrada y salida de visitantes.

A estos se suma el Palacio Municipal que posee la fachada más imponente de este colonial destino y una de las más lindas del país. Esta edificación fue construida en el año 1600 y en ese momento funcionó el primer colegio de educación secundaria de la ciudad.