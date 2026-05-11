El destino tolimense con una de las quebradas más largas de Colombia, un paraíso para los aventureros

El Tolima es uno de los destinos que llaman la atención para visitar en Colombia, gracias a su combinación de naturaleza, cultura y tradición. Allí se encuentra el imponente Nevado del Tolima, ideal para quienes disfrutan del ecoturismo y las caminatas de montaña, además de paisajes cafeteros, ríos y aguas termales.

Más potente que cualquier spa: el pueblo de los Andes donde el agua volcánica beneficia la salud de habitantes y turistas

Es un territorio que también destaca por su gastronomía con platos como la lechona y el tamal tolimense, además de que exhibe pueblos coloniales como Honda y Mariquita, mientras que otros destinos ofrecen tranquilidad, aventura y contacto directo con la naturaleza y la cultura campesina.

Alberga 47 municipios y uno de ellos es conocido como ‘el balcón del oriente del Tolima’ y se destaca por su cultura cafetera, además de sus cultivos frutales y bellos paisajes que lo hacen único.

Se trata de Icononzo, un destino ideal para aquellos que buscan una experiencia auténtica y enriquecedora, pues se caracteriza por tener una rica herencia cultural, lindos paisajes y una gran calidez humana.

Mirador Mano del Campesino en Icononzo, Tolima. Foto: Cortesía - Gobernación del Tolima

Bañado por el río Sumapaz y rodeado de montañas, este lugar ofrece una variedad de actividades para todo tipo de turistas. Desde emocionantes rutas de senderismo que llevan a vistas panorámicas hasta la exploración de la biodiversidad única de la región, cada rincón cuenta una historia que espera ser descubierta.

Se dice que en sus tierras se encuentra una de las quebradas más largas de Colombia. Según información de la Gobernación del Tolima, este afluente es La Laja, que tiene una extensión aproximada de 25 kilómetros, recorrido en el cual forma más de 30 cascadas, por lo que se consolida en uno de esos atractivos que vale la pena conocer e ideal para quienes aman los planes de naturaleza y de aventura.

El pueblo del Tolima donde se come la mejor lechona de Colombia, un destino imperdible lleno historia, tradición y cultura

“Sobre la extensa roca por donde se desliza la quebrada La Laja, existen huellas rupestres que son un testimonio de la importancia de este lugar en época precolombina. Sus aguas se esparcen llenando numerosas tinas de caprichosas formas donde nuestros ancestros celebraron rituales”, precisa la mencionada fuente.

Otros sitios de interés

A este atractivo se suman otros como la piscina natural El Bremen, un balneario que tiene una particularidad que llama la atención de los turistas y es que sus aguas son frías, pero misteriosamente aparece un chorro de agua tibia. Este es considerado un escenario ideal para compartir en familia y con amigos. Allí los viajeros pueden deleitarse con un almuerzo típico campesino, complementando la experiencia en medio de la naturaleza.

La magia de Icononzo, Tolima. Foto: Captura de pantalla YouTube / Gobierno Digital Icononzo

Para quienes disfrutan de los planes al aire libre, también está la cascada de los enamorados, ubicada en el corazón de la reserva forestal El Salto, y las caídas de agua Juan Lopitoz, que se forman del río Juan López. Este se caracteriza por ser un lugar de fácil acceso rodeado de abundante vegetación en donde se pueden realizar caminatas ecológicas, fotografía y rappel.

Una opción más para los aventureros es el Alto de la Cruz, un mirador desde donde se observa el municipio de Melgar, parte de Girardot, Carmen de Apicalá, parte de Ibagué, Cunday y el Parque Nacional Natural de los Nevados. Se dice que cuando el día está despejado, se pueden apreciar de forma clara los tres nevados que componen este majestuoso paisaje.

En el casco urbano está el parque principal, que es perfecto para tomar un descanso y respirar aire puro, ya que cuenta con diversidad de árboles y, muy cerca de allí, también se puede visitar la iglesia San Vicente de Paul.