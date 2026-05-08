La DEA lanza alerta a los visitantes a Estados Unidos por el Mundial 2026: “Uso ilícito”

Un funcionario de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos recordó a los aficionados que asistirán a ese país para el Mundial de fútbol que las drogas que se venden en la calle o por internet son potencialmente mortales, ya que suelen contener opioides sintéticos.

Estados Unidos, que se prepara para ser coanfitrión junto a México y Canadá de la Copa del Mundo entre el 11 de junio y el 19 de julio, afronta desde hace más de una década un aumento en las muertes por sobredosis.

Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), este tipo de decesos aumentaron en el país desde finales de la década de 2010 hasta alcanzar un máximo de 108.000 en 2022, de las cuales 73.000 estuvieron relacionadas con opioides sintéticos.

“Casi todas las drogas que incautamos hoy contienen fentanilo”, un potente opioide sintético reconvertido para uso ilícito, alertó Frank Tarentino, subdirector de operaciones de la DEA para el noreste de Estados Unidos.

Top 10 de los destinos más visitados en el mundo: ¿el primer lugar está en Europa o América?

En una entrevista con la AFP, añadió que “el 29% de las pastillas” analizadas contienen “una dosis letal de fentanilo”, una de las sustancias asociadas a la principal causa de muertes por sobredosis.

Tarentino “recomienda” al público obtener este medicamento en farmacias, pues sus eventuales efectos adversos pueden revertirse con naloxona, un aerosol nasal de fácil administración que, sin embargo, es ineficaz contra sustancias sintéticas no controladas.

También desaconsejó el uso de las “tiras reactivas para detectar fentanilo” por carecer de precisión al “generar una falsa sensación de seguridad”.

Específicamente sobre el Mundial, el funcionario señaló que su oficina no tiene pruebas o información sobre “una estrategia agresiva (por parte de los narcotraficantes)” en curso hacia los aficionados visitantes.

Estados Unidos, que se prepara para ser coanfitrión junto a México y Canadá de la Copa del Mundo entre el 11 de junio y el 19 de julio, afronta desde hace más de una década un aumento en las muertes por sobredosis. Foto: The Washington Post via Getty Im

Así es el sitio turístico que se convirtió en una de las atracciones más extrañas y visitadas de Europa

Más de 120 organizaciones advierten sobre “graves violaciones de derechos”

En días pasados, más de 120 organizaciones de derechos humanos emitieron este jueves una advertencia de viaje en la que señalaron que los visitantes al Mundial de Fútbol de 2026 podrían enfrentar “graves violaciones de derechos” debido a las políticas migratorias del Gobierno de Estados Unidos.

La coalición afirmó que los aficionados, jugadores, periodistas y otros viajeros que asistan a los partidos de la Copa del Mundo en Estados Unidos corren el riesgo de verse afectados por lo que describió como la “draconiana agenda migratoria y contraria a los derechos humanos” de la administración de Donald Trump.

El colectivo instó a la Fifa a presionar al Gobierno estadounidense para garantizar la seguridad de todos los viajeros al torneo. El patrón del organismo rector del fútbol mundial, Gianni Infantino, tiene estrechos vínculos con Trump.

“La Fifa se ha limitado a hacer declaraciones vacías sobre los derechos humanos mientras se acerca a la administración Trump, poniendo en riesgo de sufrir daños y ver vulnerados sus derechos básicos a millones de personas”, dijo Jamil Dakwar, director del programa de derechos humanos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).

*Con información de AFP