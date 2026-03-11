Así es el sitio turístico que se convirtió en una de las atracciones más extrañas y visitadas de Europa

Gracias a su rica diversidad cultural, histórica y natural, Europa se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más llamativos del mundo. Cada año, millones de viajeros llegan a este continente atraídos por la posibilidad de recorrer ciudades llenas de historia, admirar monumentos emblemáticos, descubrir paisajes diversos y sumergirse en tradiciones que reflejan su esencia.

En medio de esta amplia oferta de experiencias, existen lugares que destacan por su singularidad y capacidad de sorprender a quienes los visitan. Uno de ellos es la Mina de Sal de Wieliczka, un sitio turístico que con el paso del tiempo se ha convertido en una de las atracciones más curiosas y visitadas de Polonia, con más de 800.000 personas al año, según datos de la agencia de viajes Civitatis.

Los encantos del pueblo más antiguo de Córdoba, hogar de un popular atractivo turístico conocido como “el ojo de la tierra”

Este extraordinario reino subterráneo se encuentra justo al sureste de Cracovia, la segunda ciudad más grande de Polonia, cautivando a sus visitantes con su combinación de historia, arte y espiritualidad.

De acuerdo con la misma fuente, Wieliczka forma parte de las minas de sal más antiguas del mundo. Su explotación comenzó en el siglo XIII y, desde entonces, la actividad se ha mantenido de manera prácticamente ininterrumpida hasta la actualidad.

La Mina de Sal de Wieliczka, que es en parte catedral, parte reliquia industrial y parte parque temático, ofrece un fascinante recorrido que despierta la imaginación de los visitantes, convirtiéndose en una experiencia única para quienes desean descubrir uno de los rincones más sorprendentes de Europa.

Estatuas de sal que representan la legendaria creación de la mina de sal de Wieliczka, Cracovia, Polonia Foto: Getty Images

Conocidas también como “la catedral subterránea de sal de Polonia”, estas minas alcanzan una profundidad aproximada de 327 metros y se extienden a lo largo de más de 300 kilómetros de laberínticas galerías, formando un auténtico entramado subterráneo lleno de historia y misterio.

A lo largo de este recorrido los visitantes descubren amplias cámaras y capillas con hermosas figuras esculpidas que ilustran la historia de la minería de la sal. Por eso, caminar por estos espacios es como adentrarse en un fascinante museo bajo tierra, donde arte, historia y tradición se entrelazan para ofrecer una experiencia turística inigualable.

Este sitio turístico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1978, ofrece una ruta clásica que, con el acompañamiento de un guía, invita a sus visitantes a recorrer un poco más de tres kilómetros en aproximadamente dos horas, que comienza con el descenso por esos 380 escalones o en ascensor.

A cuatro horas de Medellín: el pueblo antioqueño de clima frío y que es conocido como el ‘paraíso escondido’, ideal para el ecoturismo

Una vez en el interior, pasadizos laberínticos conducen a amplias cámaras excavadas manualmente en la roca salina a lo largo de los siglos. Estos espacios, cuidadosamente conservados, están adornados con estatuas, relieves tallados en sal y grandes candelabros, que narran la historia de la mina y ofrecen una mirada fascinante a la vida cotidiana de los mineros que trabajaron en este lugar durante generaciones.

Quienes buscan una experiencia aún más cercana al trabajo minero pueden optar por la ruta de los mineros, que transcurre entre profundidades de 57 y 100 metros.