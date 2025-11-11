Este es el peso máximo permitido para el equipaje de bodega en los vuelos desde y hacia Europa

Salir de vacaciones es para muchos uno de los mayores placeres. Cerca o lejos, tomar unos días de descanso es ideal para desconectarse del trabajo, del agite de la ciudad o liberarse del estrés generado por las cargas laborales.

En este proceso, alistar la maleta puede convertirse en algo así como un desafío, especialmente si se viaja en avión o se sale del país, pues este medio de transporte tiene reglas muy claras y definidas en torno al equipaje.

Aquí es importante saber que hay lineamientos en torno al tamaño y peso de las maletas, que son esenciales para las aerolíneas. Tanto para el equipaje de mano como para el de bodega, cada aerolínea establece límites específicos en cuanto a peso y dimensiones.

En el caso específico del equipaje de bodega, el peso máximo por pasajero, en la mayoría de las aerolíneas, es de 23 kilogramos en clase económica y 32 kilogramos en business class y sus dimensiones no deben exceder los 158 centímetros lineales (alto + largo + ancho).

Cuando se viaja a Europa, las aerolíneas permiten un máximo de peso por pieza. | Foto: Getty Images

Sin embargo, cuando la maleta excede estos límites, las compañías aéreas generalmente ofrecen la opción de facturar el exceso. Algunas de ellas permiten hasta 45 kilogramos.

Sin embargo, para quienes toman la decisión de ir a destinos como Europa, es importante que tengan presente que hay una regulación especial y es que el equipaje no debe superar los 32 kilogramos por pieza, incluso si se cancela el sobrepeso. Cuando esto sucede, no se puede transportar la maleta, indica información de la compañía Iberia, en su página web.

Información del Centro de Ayuda de Avianca indica que en las ocasiones en que los viajeros llevan equipaje especial, es decir, piezas que no están comprendidas dentro de los conceptos convencionales, puede ir en la bodega, siempre y cuando esté debidamente embalado de acuerdo a su contenido, resista la manipulación y cumpla con las medidas y peso permitidos.

A la hora de empacar la maleta es clave tener claro el peso máximo permitido por las aerolíneas. | Foto: Getty Images

Recomendaciones para empacar el equipaje