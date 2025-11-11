Suscribirse

Turismo

Este es el peso máximo permitido para el equipaje de bodega en los vuelos desde y hacia Europa

Las aerolíneas tienen reglas establecidas en cuento a tamaño y peso de las maletas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Turismo
11 de noviembre de 2025, 8:30 p. m.
Las aerolíneas recomiendan no usar el color negro en su equipaje
Las aerolíneas tienen establecido un peso máximo en el equipaje de bodega para los vuelos desde y hacia Europa. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Salir de vacaciones es para muchos uno de los mayores placeres. Cerca o lejos, tomar unos días de descanso es ideal para desconectarse del trabajo, del agite de la ciudad o liberarse del estrés generado por las cargas laborales.

En este proceso, alistar la maleta puede convertirse en algo así como un desafío, especialmente si se viaja en avión o se sale del país, pues este medio de transporte tiene reglas muy claras y definidas en torno al equipaje.

Contexto: Tres elementos que están prohibidos en el equipaje de bodega de un avión; deben ir en la cabina durante el vuelo

Aquí es importante saber que hay lineamientos en torno al tamaño y peso de las maletas, que son esenciales para las aerolíneas. Tanto para el equipaje de mano como para el de bodega, cada aerolínea establece límites específicos en cuanto a peso y dimensiones.

En el caso específico del equipaje de bodega, el peso máximo por pasajero, en la mayoría de las aerolíneas, es de 23 kilogramos en clase económica y 32 kilogramos en business class y sus dimensiones no deben exceder los 158 centímetros lineales (alto + largo + ancho).

Equipaje personalizado
Cuando se viaja a Europa, las aerolíneas permiten un máximo de peso por pieza. | Foto: Getty Images

Sin embargo, cuando la maleta excede estos límites, las compañías aéreas generalmente ofrecen la opción de facturar el exceso. Algunas de ellas permiten hasta 45 kilogramos.

Sin embargo, para quienes toman la decisión de ir a destinos como Europa, es importante que tengan presente que hay una regulación especial y es que el equipaje no debe superar los 32 kilogramos por pieza, incluso si se cancela el sobrepeso. Cuando esto sucede, no se puede transportar la maleta, indica información de la compañía Iberia, en su página web.

Contexto: ¿Sabe cuáles puede llevar? Estos son los alimentos y bebidas permitidos en el equipaje durante un vuelo

Información del Centro de Ayuda de Avianca indica que en las ocasiones en que los viajeros llevan equipaje especial, es decir, piezas que no están comprendidas dentro de los conceptos convencionales, puede ir en la bodega, siempre y cuando esté debidamente embalado de acuerdo a su contenido, resista la manipulación y cumpla con las medidas y peso permitidos.

Alistando la maleta de viaje
A la hora de empacar la maleta es clave tener claro el peso máximo permitido por las aerolíneas. | Foto: Getty Images

Recomendaciones para empacar el equipaje

  • Elegir equipaje de tela para llevar en bodega, es más resistente, flexible y duradero en comparación con el equipaje de material rígido.
  • Alistar personalmente la maleta y consultar las dimensiones y pesos permitidos.
  • Si el equipaje no está en óptimas condiciones, se encuentra plastificado o sobrecargado (está demasiado lleno, no cierra, o tiene defectos) podrá no resistir los sistemas de manipulación, ocasionándole daños adicionales de los cuales no nos haremos responsables.
  • Asegurarse de retirar todas las etiquetas de vuelos anteriores, así como correas, ganchos u otros objetos sobresalientes o adheridos. De igual forma, es importante verificar que no haya objetos en los bolsillos exteriores, ya que pueden enredarse durante su manipulación y la aerolínea no se hace responsable de daños o pérdidas de dichos objetos.  

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tragedia en Florida: misionero y su hija mueren en accidente aéreo en un viaje de ayuda humanitaria

2. Inicia cumbre de Cambio Radical con la presencia de Germán Vargas Lleras; definirán hoja de ruta para 2026

3. Nicolás Maduro da la primera orden en caso de ser derrocado por EE. UU.: “No se mueve un alfiler”

4. Murió niña que había quedado gravemente herida tras ser arrollada por taxista borracho en Bogotá

5. Así está la movilidad entre Bogotá y Villavicencio este martes 11 de noviembre: paso tipo semáforo en la Vía al Llano

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MaletasMaletas de viajeviaje

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.