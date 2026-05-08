Best Tourism Villages 2026: Colombia abre convocatoria para escoger sus próximos referentes de turismo rural ante el mundo

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo abrió esta semana la convocatoria nacional para seleccionar los destinos que representarán a Colombia en Best Tourism Villages 2026, una iniciativa de ONU Turismo que reconoce los mejores destinos rurales que destacan por su modelo de turismo sostenible, la protección de su patrimonio cultural y natural, y el bienestar de sus comunidades.

“Esta convocatoria es una oportunidad para visibilizar los territorios que están haciendo del turismo una herramienta real de desarrollo, inclusión y transformación social”, señaló la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas.

La convocatoria está dirigida a municipios con vocación turística rural que promuevan el turismo como motor de desarrollo local y que cuenten con procesos orientados a la preservación de su identidad cultural, el fortalecimiento de sus economías y el bienestar de sus comunidades.

Choachí, Cundinamarca, fue reconocido por ONU Turismi en 2022. Foto: Redes sociales

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¿Qué es el programa Best Tourism Villages?

El programa Best Tourism Villages evalúa aspectos clave como la gestión del destino, la identidad cultural, el desarrollo del turismo rural, la gobernanza, la infraestructura, el desarrollo económico local y la calidad de vida de las comunidades, con el propósito de destacar territorios que impulsan el turismo rural como motor de desarrollo.

Cada país miembro de la ONU podrá postular hasta ocho destinos, que serán evaluados por ONU Turismo. Los resultados se darán a conocer en el segundo semestre de 2026.

Adicionalmente, el programa contempla no solo el reconocimiento a los destinos que cumplen con “los más altos estándares, sino la inclusión de municipios con potencial en un programa de mejora, así como su vinculación a una red internacional de intercambio y visibilidad”.

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Los municipios de Colombia actualmente reconocidos en el programa son: Choachí (Cundinamarca), 2022; Filandia (Quindío), 2023; Zapatoca (Santander), 2023; Jardín (Antioquia), 2024, y Murillo (Tolima), 2025.

Los territorios interesados pueden consultar los términos de referencia y postularse, hasta el próximo 20 de mayo, ingresando a la página web de “Convocatorias Turismo”.

Lanzan nuevo manual para simplificar la presentación de proyectos en el sector turismo

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a través de Fontur, presentó su nuevo Manual de presentación de programas y proyectos, que entró en vigor el pasado 1 de mayo, con el objetivo de fortalecer la estructuración, presentación y ejecución de iniciativas en el sector turismo.

“Este nuevo instrumento marca un avance significativo en la forma en que se conciben y gestionan las iniciativas turísticas en el país, al incorporar mejoras estructurales, conceptuales y operativas que buscan mayor claridad, eficiencia y transparencia en los procesos, facilitando además la participación de más actores de la cadena de valor del turismo en la formulación de proyectos”, señaló el Ministerio.

Entre los principales cambios, la entidad señala que el manual ya no se limita únicamente a proyectos, “sino que incorpora el enfoque de programas, estableciendo una diferenciación clara entre ambos conceptos”.

Adicionalmente, se incorpora un nuevo ciclo de gestión de proyectos, junto con “una nueva ficha de presentación, diseñada para simplificar y estandarizar la información requerida. El manual incluye un glosario que unifica conceptos clave y mejora la comprensión por parte de los actores del sector”.