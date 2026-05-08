El viaje ideal para el día de la madre en Colombia: Barichara, el pueblo donde el tiempo se detiene y la magia de Santander cobra vida

Cada año, el segundo domingo de mayo, Colombia rinde homenaje a las mujeres que lo dan todo sin pedir nada a cambio: las madres. En 2026, el Día de la Madre se celebra este domingo 10 de mayo, y en esta fecha millones de colombianos esperan con cariño para demostrarle a las mamás cuánto la aman.

No es Barichara: el encantador pueblo santandereano de estilo colonial que enamora con sus quebradas y montañas

Más allá de las flores y las tarjetas, este día es una oportunidad real para reconocer la importancia que tienen en las familias. En Colombia, la figura materna es sinónimo de fortaleza, sacrificio y amor incondicional, los cuales son valores que merecen ser celebrados con altura.

Una de las formas más significativas de honrar a las madres es regalarles lo que ellas mismas nunca se permiten: tiempo, descanso y nuevas experiencias.

La mejor manera de lograrlo es con un viaje, y por esto, Colombia, con su impresionante diversidad de paisajes, culturas y gastronomías, se convierte en el escenario perfecto, ya que ofrece destinos maravillosos para sorprenderlas.

Es de los municipios con más atractivos y quehaceres turísticos en Colombia Foto: Aventure Colombia

Viaje a Barichara, Santander, en el Día de la Madre

Entre todos los rincones del país, Barichara, en el departamento de Santander, se ha convertido en uno de los destinos más románticos y pintorescos de Colombia. Este pueblo de calles empedradas, casas blancas y techos de teja roja conquista tanto a locales como a turistas y se ha vuelto un innegable a la hora de visitar este departamento.

Regalarles a las madres un fin de semana en Barichara es ofrecerles paz, pues pueden disfrutar del imponente Cañón del Chicamocha, recorrer a pie el histórico Camino Real hacia Guane, deleitarse con la cocina santandereana (hormiga culona, oblea y carne oreada), y contemplar atardeceres que difícilmente se olvidan.

Cinco planes imperdibles para hacer en Barichara, pueblo de casas blancas, calles empedradas y lindos paisajes

Las posadas boutique, los spas artesanales y la calidez de su gente hacen de Barichara un destino que no solo se visita, sino que se siente.

Este tipo de experiencias crea recuerdos compartidos con las madres que duran toda la vida. Este 10 de mayo, la mejor forma de decirle “te amo” puede estar en un tiquete, una maleta pequeña y la promesa de un viaje, sea ella sola, o junto a su familia.