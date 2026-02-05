Turismo

Escapadas románticas: tres destinos en Colombia económicos e ideales para enamorarse en el mes de San Valentín este 2026

Estos lugares son mágicos y con grandes encantos históricos y naturales.

5 de febrero de 2026, 7:45 p. m.
Barichara es uno de los lugares románticos para celebrar San Valentín.
Barichara es uno de los lugares románticos para celebrar San Valentín.

Colombia ofrece diversidad de destinos ideales para tener una escapada romántica y vivir momentos únicos y mágicos. Ya sea para desconectarse durante un fin de semana o para disfrutar de una temporada más larga, hay alternativas para todos los gustos, preferencias y presupuestos.

Si bien las playas son una opción muy válida para tener experiencias agradables en pareja, lo cierto es que el territorio colombiano guarda muchos otros lugares que enamoran con sus paisajes, lindos atardeceres y una rica oferta cultural y gastronómica.

Hay opciones para todos los gustos y presupuestos, y estos son tres destinos que resultan económicos y perfectos para enamorarse en este mes de San Valentín.

Barichara, un destino colonial y romántico

Para nadie es un secreto que este pueblo es considerado uno de los más lindos y románticos de Colombia. Es un lugar que cautiva a sus visitantes con sus fachadas blancas, techos de tejas y paisajes montañosos.

Barichara, Santander
Barichara es un destino perfecto para los enamorados.

Es una buena alternativa para parejas que buscan un ambiente tranquilo y romántico. Ofrece actividades para los amantes del aire libre y la cultura.

Las parejas pueden recorrer el histórico Camino Real hasta el pueblo de Guane o explorar las iglesias y talleres de artesanía que reflejan el alma creativa de la región.

El pueblo colombiano con un camino real que es monumento nacional: un histórico lugar para conocer en Santander

El portal oficial Colombia Travel indica que una experiencia única para vivir en este destino es participar en talleres donde se trabaja con tierra de diferentes colores, característica de esta región, para crear piezas únicas. Inspirado en el ritual de la arena de bodas, este ejercicio simboliza la unión de dos almas en un mismo camino, haciendo de Barichara un destino perfecto para celebrar el amor y la conexión.

Villa de Leyva, perfecto para desconectarse y disfrutar del amor

Otro pueblo colonial y de gran riqueza natural para una escapada en pareja es Villa de Leyva. Ubicado a tres horas de Bogotá, este destino encanta con sus calles empedradas, su inmensa plaza mayor y una atmósfera tranquila, en la que es posible disfrutar de las costumbres y tradiciones de sus pobladores.

Villa de leyva
Villa de Leyva, destino perfecto para los enamorados.

Se dice que este pueblo boyacense es el lugar perfecto para desconectarse y disfrutar del amor. Además, cuenta con una amplia oferta de restaurantes, hoteles boutique y planes como recorridos en bicicleta, visitas a viñedos y caminatas ecológicas, pues en sus alrededores abundan los atractivos naturales.

Paisaje Cultural Cafetero, ideal para el romance

Para las parejas que aman la naturaleza, el Paisaje Cultural Cafetero es uno de los mejores lugares para vivir el romance en Colombia. Es un destino ideal para visitar haciendas cafeteras y disfrutar de una deliciosa taza de esta bebida, dejarse acariciar por bellos atardeceres en el Valle del Cocora o relajarse en los termales de Santa Rosa de Cabal.

Ni Salento ni Filandia. Tres encantadores pueblos para vivir una experiencia única en el Eje Cafetero

Las parejas pueden disfrutar de paseos en Willys, cabalgatas, explorar los coloridos pueblos de Salento y Filandia, y hospedarse en entornos naturales rodeados de montañas.

Y para que la experiencia sea completa, uno de los planes es disfrutar de su rica gastronomía en restaurantes ubicados en miradores desde donde se aprecian los cafetales, montañas y verdes paisajes que dibujan uno de los destinos más lindos de Colombia.

