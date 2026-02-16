MUNDO

Mujer pensó que le había llegado una serenata por San Valentín y era un operativo para capturarla: en video, bb así fue su reacción

El hecho se presentó en el distrito del Rímac, en Perú.

Redacción Mundo
16 de febrero de 2026, 4:35 p. m.
Uno de los momentos previos a la captura de mujer en Perú.
Uno de los momentos previos a la captura de mujer en Perú. Foto: Pantallazo de video de América TV

En redes sociales se viralizó un video en el que se observa el instante en que una mujer fue capturada en medio de una serenata que le llevó la misma Policía.

Se trata de Katherine Fabiola Camacho Leguía, a quien capturaron en su vivienda ubicada en el distrito de Rímac, en Lima, más exactamente en el jirón García Hurtado de Mendoza.

En las imágenes que se viralizaron en las redes sociales se observa el instante en que un uniformado de la Policía Nacional del Perú (PNP), perteneciente al Escuadrón Verde, llegó disfrazado de vaquero con un arreglo floral y la serenata.

La mujer, visiblemente feliz, pensó que todo obedecía a que su pareja le había enviado las flores y la serenata por el Día de San Valentín. Sin embargo, la sonrisa le duró poco y la mujer fue capturada por su presunta responsabilidad en la comercialización de estupefacientes.

De acuerdo con medios peruanos, inicialmente la mujer intentó engañar a los uniformados, negando su verdadera identidad.

Sin embargo, los policías ya la tenían plenamente identificada y, por el contrario, procedieron a registrar el inmueble de Katherine Fabiola Camacho Leguía, quien tiene 35 años de edad.

Al revisar cada rincón del inmueble, los uniformados encontraron 540 paquetes de pasta base de cocaína, 56 gramos de clorhidrato de la misma doga y cerca de 100 gramos de marihuana.

Información de las autoridades peruanas señala que la mujer ya registraba una actuación previa en julio de 2025 por narcotráfico, según consta en los registros oficiales de ese país.

En cuanto al uniformado que se disfrazó de vaquero para proceder con la captura de la mujer, se indicó que se trata de un suboficial conocido como ‘El Patrón’.

Tras ser capturada, la mujer fue llevada hasta una unidad especializada para continuar con las diligencias que corresponden bajo la supervisión del Ministerio Público de Perú.

