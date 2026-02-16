BOGOTÁ

Lo que inicialmente era una riña terminó en un sorprendente hallazgo en restaurante de Bogotá

Un hombre de 62 años fue capturado y quedó a disposición de la Fiscalía.

Redacción Nación
16 de febrero de 2026, 9:00 a. m.
El capturado en restaurante de Bosa.
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó este lunes 16 de febrero que, tras una llamada de la comunidad a la línea de emergencias 123, en la que se alertaba sobre una riña al interior de un restaurante ubicado en la localidad de Bosa, los uniformados terminaron llevándose tremenda sorpresa.

De acuerdo con información de la Policía, al llegar al lugar los uniformados observaron a uno de los presuntos infractores al interior del restaurante, portando un arma de fuego.

Una vez que este sujeto notó la presencia de los policías, intentó huir y esconderse al interior del inmueble.

El mayor Luis Enrique Pérez Páez, comandante (e) de la estación de Policía Bosa, indicó que luego los policías verificaron el lugar y hallaron dos armas de fuego y cinco kilos de base de coca.

Una tipo revólver con cuatro cartuchos y una tipo de escopeta. Adicional, cinco kilos de base de coca, de los cuales dos se encontraban dosificados y listos para su comercialización”, indicó el oficial Pérez.

La Policía informó que el hombre capturado tiene 62 años y es señalado de los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y tráfico de estupefacientes. Por lo tanto, quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Tremenda sorpresa se llevó la Policía en medio de operativo en bar de Chapinero, en Bogotá

La Policía Nacional reitera su compromiso con la seguridad ciudadana e invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia y la tranquilidad, a través de la línea 123″, invitó la Metropolitana de Bogotá.

Por otra parte, el pasado 4 de febrero, la Policía Metropolitana de Bogotá reportó el hallazgo de un cargamento de marihuana en las bodegas del Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, el cual estaba camuflado en dos transformadores de energía.

Los dos transformadores de energía cargados con marihuana.
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El mayor Jhonatan Quintero, comandante de la Estación de Policía Aeropuerto, indicó que al interior de los transformadores de energía había alrededor de 84 kilos de marihuana.

El oficial de la Policía también indicó que la droga estaba distribuida en 71 paquetes que estaban vinipelados.

