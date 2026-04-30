SEMANA: ¿De dónde surge la idea de escribir esta obra?

Jessica Canto: Como abogada penalista me ha tocado ver muchos casos y muchas injusticias en el camino. Hay mucha inspiración de la vida real. Decidí hacer un compendio de una serie de eventos: algunos reales y otros desde la imaginación que permite la novela, también para proteger identidades y todo lo que conlleva la literatura.

SEMANA: Aunque el libro no es una autobiografía, está inspirado en su vida. ¿Cómo construyó esa relación entre realidad y ficción?

J.C.: Equilibrio como tal no hay, porque el lector tiene que descifrar qué podría ser real. Escribir te permite soñar, pero también reescribir episodios de la vida, darles otro rumbo o un mejor final. La novela está muy basada en hechos reales, pero no es una autobiografía.

Jessica Canto Foto: Suministrada

SEMANA: A grandes rasgos, ¿qué historia encontrará el lector en sus páginas?

J.C.: Es la historia de una injusticia vivida por una joven que, después de muchos años, decide contar su vida a una periodista. Es una mujer que rehace su vida y empieza a revelar cada episodio, luego de haber sido atacada durante años por medios y redes sociales.

Ahí se asemeja con mi vida, porque también viví ataques durante más de siete años en una defensa que mantengo.

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SEMANA: ¿Hubo algún episodio personal que la impulsara a escribir el libro?

J.C.: Sí, hay situaciones vividas por mí que me hicieron romper el silencio. Decidí escribir para que el día de mañana mis hijos lean mi historia, contada con valor. Las redes sociales pueden hacer mucho daño, no solo a uno sino a la familia.

Mi papá tuvo hace poco una operación muy riesgosa, y cuando salió de la anestesia, lo primero que repetía era: “Hay que cuidar a Jessica”. Eso es lo que hacen las redes, penetran hasta la tranquilidad de tu familia. Gran parte del libro nace de esos momentos muy difíciles y de la forma en que logré salir adelante.

Jessica Canto Foto: Suministrada

SEMANA: El prólogo fue escrito por el expresidente Ricardo Martinelli. ¿Qué representa su participación en el libro?

J.C.: Es una figura que admiro mucho, soy cercana a él y también su abogada. Hemos vivido muchos procesos juntos y él también ha sido atacado. En su prólogo habla de cómo muchas veces se juzga a las personas sin conocerlas y del daño que pueden causar los medios y las redes sociales.

Además, el libro también tiene un capítulo dedicado a algunos de los temas que él ha vivido.

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SEMANA: Tras el juicio y el asilo en Colombia, ¿qué lugar ocupa hoy esa etapa en su carrera?

J.C.: Sigue siendo una etapa importante. Yo continúo trabajando con él y seguimos luchando, porque creo en la verdad. Tenemos muchos recursos legales interpuestos y esperamos que en algún momento se resuelva su situación jurídica. Sin embargo, este no es un libro sobre su vida, sino un compendio de situaciones que pueden asemejarse a distintas historias.

SEMANA: Finalmente, ¿con qué sensación le gustaría que se quede el lector al terminar el libro?

J.C.: Que se queden con la sensación de que se puede triunfar después del dolor.