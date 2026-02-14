Tecnología

Estafas en San Valentín: así funcionan los principales fraudes románticos para conquistar a sus víctimas

Este tipo de ciberataques con temática romántica buscan robar datos, acceder a equipos y estafar a las víctimas para conseguir dinero.

Siga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
14 de febrero de 2026, 7:26 p. m.
Casi cuatro de cada diez correos promocionales de San Valentín son fraudulentos.
Casi cuatro de cada diez correos promocionales de San Valentín son fraudulentos. Foto: Getty Images

Los ciberdelincuentes encuentran en San Valentín una gran oportunidad para llevar a cabo ataques aprovechando correos electrónicos, mensajes a través de apps de citas y redes sociales o suplantaciones de marcas para la compra de regalos para enamorar a sus víctimas y vaciarles la cartera.

Diversas empresas de ciberseguridad alertaron sobre el incremento de este tipo de ciberataques con temática romántica en fechas cercanas al 14 de febrero para robar datos, acceder a equipos y estafar a las víctimas para conseguir dinero.

Casi cuatro de cada diez correos promocionales de San Valentín son fraudulentos, según Bitdefender, que ha advertido sobre señuelos de citas, regalos falsos o encuestas engañosas. Según los datos recopilados por la empresa de ciberseguridad, Estados Unidos es el país más atacado, concentrando más de la mitad del spam temático de San Valentín, alrededor del 55%.

Si quiere bloquear los anuncios mientras navega en su celular, haga este ajuste en segundos y sin instalar aplicaciones

La inteligencia artificial (IA) también está presente en los ataques de San Valentín gracias a su capacidad de crear perfiles y conversaciones sentimentales con las que los hackers pueden manipular a las víctimas. Por ejemplo, la generación de deepfakes, capaces de suplantar voces e imágenes para engañar a los usuarios.

“El love bombing digital puede llevar a la víctima a una situación de ansiedad y crear un fuerte enganche con el atacante. Haciendo que crea que está en una relación real cuando, en realidad, el objetivo es obtener dinero, datos personales o algún tipo de beneficio”, advirtió el Global Consumer Operation Manager de Panda Security, Hervé Lambert.

San Valentín es una festividad que se celebra en varios países del mundo cada 14 de febrero.
San Valentín es una festividad que se celebra en varios países del mundo cada 14 de febrero. Foto: Getty Images

También pueden usar la IA para generar deepfakes de contenido sexual sin necesidad de conseguir vídeos íntimos de la víctima. Se trata de una evolución de la “sextorsión”, con la que los atacantes amenazan a las víctimas con la difusión de imágenes íntimas si no les pagan una cantidad de dinero.

Muchos comercios son víctimas de suplantaciones de marca, en las que los ‘hackers’ recrean webs casi idénticas a las originales para que los usuarios que quieran comprar regalos por San Valentín revelen los datos de su tarjeta de crédito a los atacantes gracias a la confianza que les genera ver una página que aparentemente conocen.

El peligroso auge de los deepfakes.
El peligroso auge de los deepfakes. Foto: Getty Images

Las tarjetas regalo también son un objetivo para los ciberdelincuentes. La empresa de ciberseguridad Kaspersky identificó plataformas fraudulentas que ofrecen a las víctimas un sistema “seguro” para comprobar la validez, el estado o el saldo de este tipo de regalos digitales.

“Estas páginas se dirigen especialmente a quienes han recibido recientemente una tarjeta: al introducir los datos identificativos, los ciberdelincuentes pueden activar el certificado antes que el propio usuario y apropiarse de su valor”, explicó.

Policía Nacional advierte sobre modalidad de estafas no denunciadas por la comunidad por vergüenza

Preparados desde enero

Los ciberdelincuentes no tiene porqué esperar a que llegue el 14 de febrero para llevar a cabo estos ataques. Según el análisis de NordVPN, enero es el mes en el que hay más actividad relacionada con fraudes románticos.

La empresa ha advertido de que en enero los criminales intercambian tácticas, compran cuentas y anuncian servicios que facilitan los fraudes, para que así en febrero estas operaciones pueden funcionar a “pleno rendimiento”.

Además de las ‘apps’ de citas como Tinder o Match, los hackers aprovechan otras redes sociales como Instagram, Snapchat e incluso OnlyFans debido a su contenido de pago para adultos.

“Los estafadores están aprovechando las mismas plataformas que la gente usa para encontrar el amor y conectar con alguien”, precisó el director de tecnología (CTO) de NordVPN, Marijus Briedis.

*Con información de Europa Press.

