Policía Nacional advierte sobre modalidad de estafas no denunciadas por la comunidad por vergüenza

El coronel Adrián Vega Hernández, jefe del Centro Cibernético de la DIJIN, se refirió a San Valentín, cuya fecha oficial es el 14 de febrero y, aunque no se celebra en Colombia, algunas personas las adoptan.

Redacción Semana
13 de febrero de 2026, 2:36 p. m.
Foto de referencia sobre San Valentín y conversaciones mediante un celular Foto: Getty Images/iStockphoto

A vísperas del día de San Valentín, que se conmemora el 14 de febrero, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) advirtió del riesgo de estafas por medio de aplicaciones de citas y aseguró que durante esta temporada el fraude aumenta.

La fecha del 14 de febrero de San Valentín no suele conmemorarse masivamente en Colombia. En Colombia se conmemora Amor y Amistad, en septiembre. No obstante, hay muchas personas que sí lo acuñan y de ahí las recomendaciones de las autoridades.

“En esta época las aplicaciones van a ser una oportunidad para que los delincuentes logren estafar a sus víctimas y, en algunas ocasiones, lamentablemente comprometen la integridad de la persona”, dijo el coronel Vega, jefe del Centro Cibernético de la DIJIN.

Además, aseguró que el patrón que usan los estafadores es generar confianza inicial dentro de la aplicación y luego trasladar la conversación a canales externos, como WhatsApp o Telegram, para obtener más información y hacer “ingeniería social” con el fin de conocer más a la víctima y crear una historia que facilite el fraude.

¿Adiós a las agujas? Científicos ponen a prueba un gel que permitiría administrar insulina a través de la piel sin inyecciones

Nunca conecte este tipo de cables a su televisor porque podría tener una experiencia desastrosa al utilizarlo

Experto lanzó preocupante advertencia sobre el aumento de estafas con inteligencia artificial: “Serán cada vez más elaboradas”

Expertos alertan sobre el regreso de peligrosa modalidad de estafa que afecta a quienes venden a través de redes sociales

Google apuesta por la inteligencia artificial para transformar los documentos en Gmail: así funcionarían sus nuevas herramientas

¿Adiós al extractor tradicional? La nueva tecnología con menos ruido y mayor ahorro energético que busca transformar la cocina

Nuevo lanzamiento de SpaceX: Crew-12 despega con éxito en histórica misión para la exploración orbital

Planes para el 14 de febrero en Cali: una fecha para compartir

Sale a la luz peligrosa estafa en San Valentín que permitiría a criminales dejarlo sin dinero en sus cuentas bancarias

El coronel Vega explica que el patrón de los delincuentes es evitar mostrar su rostro o encuentros personales, por lo que en varios casos usan inteligencia artificial para poder cometer el delito, por lo que recomiendan a los usuarios de estas aplicaciones no entregar información personal y siempre “dudar de todo”.

Asimismo, detalla que una persona puede descubrir si una imagen o video es hecho con esta tecnología, pues suele verse “distorsionada o con errores como más dedos en una mano o rasgos inconsistentes. En los videos la voz puede sonar robótica”.

Los investigadores están centrando sus acciones operativas principalmente en Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena y Bucaramanga, aunque también se han focalizado acciones en Cartagena, Barranquilla, La Guajira y Valledupar donde se ha reportado la mayoría de los casos.

Según reportes citados por la institución, se estima que ocho de cada 10 de los casos no se denuncia, en parte por vergüenza o temor al daño reputacional. “Una persona que ha sido estafada en su confianza siente pena, pero denunciar es fundamental. Nos permite identificar y desarticular estas organizaciones”, señaló el coronel Vega.

Ante el riesgo, la institución compartió cinco recomendaciones con el fin de evitar que este delito aumente:

• No trasladar conversaciones a otras plataformas rápidamente.

• No entregar datos personales ni redes sociales.

• Verificar inconsistencias en imágenes o videos.

• Limita el contacto si sospechas que el perfil de la persona es fraudulento.

• Denuncia ante las autoridades cualquier intento de fraude.

“Debemos adoptar protocolos de seguridad digital como lo haríamos en la vida física; pues no le diríamos a un desconocido nuestros planes ni datos personales”, concluyó el coronel.

