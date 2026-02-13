Policía Nacional advierte sobre modalidad de estafas no denunciadas por la comunidad por vergüenza

A vísperas del día de San Valentín, que se conmemora el 14 de febrero, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) advirtió del riesgo de estafas por medio de aplicaciones de citas y aseguró que durante esta temporada el fraude aumenta.

La fecha del 14 de febrero de San Valentín no suele conmemorarse masivamente en Colombia. En Colombia se conmemora Amor y Amistad, en septiembre. No obstante, hay muchas personas que sí lo acuñan y de ahí las recomendaciones de las autoridades.

“En esta época las aplicaciones van a ser una oportunidad para que los delincuentes logren estafar a sus víctimas y, en algunas ocasiones, lamentablemente comprometen la integridad de la persona”, dijo el coronel Vega, jefe del Centro Cibernético de la DIJIN.

Además, aseguró que el patrón que usan los estafadores es generar confianza inicial dentro de la aplicación y luego trasladar la conversación a canales externos, como WhatsApp o Telegram, para obtener más información y hacer “ingeniería social” con el fin de conocer más a la víctima y crear una historia que facilite el fraude.

El coronel Vega explica que el patrón de los delincuentes es evitar mostrar su rostro o encuentros personales, por lo que en varios casos usan inteligencia artificial para poder cometer el delito, por lo que recomiendan a los usuarios de estas aplicaciones no entregar información personal y siempre “dudar de todo”.

Asimismo, detalla que una persona puede descubrir si una imagen o video es hecho con esta tecnología, pues suele verse “distorsionada o con errores como más dedos en una mano o rasgos inconsistentes. En los videos la voz puede sonar robótica”.

Los investigadores están centrando sus acciones operativas principalmente en Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena y Bucaramanga, aunque también se han focalizado acciones en Cartagena, Barranquilla, La Guajira y Valledupar donde se ha reportado la mayoría de los casos.

Según reportes citados por la institución, se estima que ocho de cada 10 de los casos no se denuncia, en parte por vergüenza o temor al daño reputacional. “Una persona que ha sido estafada en su confianza siente pena, pero denunciar es fundamental. Nos permite identificar y desarticular estas organizaciones”, señaló el coronel Vega.

Ante el riesgo, la institución compartió cinco recomendaciones con el fin de evitar que este delito aumente:

• No trasladar conversaciones a otras plataformas rápidamente.

• No entregar datos personales ni redes sociales.

• Verificar inconsistencias en imágenes o videos.

• Limita el contacto si sospechas que el perfil de la persona es fraudulento.

• Denuncia ante las autoridades cualquier intento de fraude.

“Debemos adoptar protocolos de seguridad digital como lo haríamos en la vida física; pues no le diríamos a un desconocido nuestros planes ni datos personales”, concluyó el coronel.