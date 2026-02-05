10 atractivos naturales para conocer si está de viaje por Villa de Leyva; se encuentran a pocos kilómetros de este pueblo colonial

Villa de Leyva es reconocido como uno de los pueblos más lindos de Colombia. Hace parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia y no es para menos, pues su historia y belleza colonial lo hacen único.

Este pueblo, que se caracteriza por sus calles empedradas, su gran plaza central y sus viviendas pintadas de blanco, está ubicado en la provincia del Alto Ricaurte del departamento de Boyacá, a unos 40 kilómetros de Tunja.

Es un destino ideal para el descanso, donde se puede conocer la historia, la ciencia, el arte, la naturaleza y las tradiciones culturales propias del altiplano cundiboyacense.

Normalmente, se admira por su belleza arquitectónica de estilo colonial, pero quien llega hasta allí también tiene la posibilidad de conectar con la naturaleza de manera especial, pues hay diversidad de sitios cercanos que brindan unas características muy particulares. Estas son 10 opciones, de acuerdo con información de la Alcaldía Municipal.

Encantos naturales en Villa de Leyva

La Laguna de Iguaque es uno de los atractivos naturales para visitar cerca de Villa de Leyva. Foto: Alcaldía Municipal de Villa de Leyva/API.

Laguna de Iguaque: Conocida también como la Laguna de San Pedro, tiene una extensión de 850 metros cuadrados ​y se encuentra a una altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar; un lugar especial para los caminantes y aventureros.

Valle escondido: Está a media hora de Villa de Leyva y ofrece un lindo paisaje a 2.000 metros sobre el nivel del mar.

Pozo de la Vieja: Está ubicado a seis kilómetros del casco urbano de Villa de Leyva, vía Gachantivá, por el Alto de los Migueles. Sus aguas provienen del río Cane.

Cuevas de la Fábrica: Es una cueva natural formada por un río subterráneo; los lugareños y turistas la visitan con el objetivo de practicar la espeleología. No es muy húmeda y sus habitantes permanentes son los murciélagos.

Cascada El Hayal: Es una formación natural de roca con una gigantesca gruta de aproximadamente 150 metros de altura; cuenta con caídas de agua de 25 metros, atractivo adecuado para practicar la espeleología​, pues cuenta con una pequeña cueva.

Hoyo de La Romera: Es un agujero de gran magnitud, de unos 40 metros de caída. Se dice que pudo haber sido utilizado por los pobladores indígenas para ir a otros poblados.

Hoyo La Romera, en el departamento de Boyacá. Foto: Alcaldía Municipal de Villa de Leyva/API.

Pozos azules: Este atractivo comprende pozos artificiales que han tomado el color azul verdoso por acción de las sales y minerales del suelo.

Mirador colina El Santo: Ubicado a 2.400 metros sobre el nivel del mar, es un lugar desde donde se observa el casco urbano de Villa de Leyva y las montañas imponentes de sus alrededores.

Alto de Las Cometas: Es un mirador desde donde se puede divisar todo el centro urbano inmerso en el contrastante paisaje de la parte baja y la zona montañosa. Está ubicado en la zona desértica a un kilómetro del pueblo.

Alto de los Migueles: Se encuentra ubicado aproximadamente a cinco kilómetros del centro urbano. Es un mirador desde donde se ve hacia el oriente y se aprecia el paisaje con características desérticas.