Tres opciones de transporte con precio para llegar a Mocoa, Putumayo, y disfrutar las cascadas del fin del mundo

Viajar a Mocoa es entrar en uno de los destinos naturales más sorprendentes del sur del país, donde la selva, las montañas y las cascadas convierten cada recorrido en una experiencia inolvidable tanto para locales como para turistas.

Mocoa: un paraíso escondido entre selvas, ríos y magia natural

En los últimos años, el turismo ecológico ha tomado fuerza en esta región gracias a la hermosa naturaleza y a los paisajes que atraen visitantes de todas partes del mundo.

Sin embargo, antes de disfrutar de sus maravillas naturales, los viajeros deben tener en cuenta los costos de transporte para llegar hasta este rincón de Colombia.

Mocoa, destino turístico colombiano. Foto: guillermo torres-semana

¿Cuánto cuesta el transporte para llegar a Mocoa?

De acuerdo con los creadores de contenido de viajes Los Danis | Danis Journeys, estas son las mejores rutas y precios para llegar y disfrutar este destino turístico:

Avión: Siendo la ruta más efectiva y rápida, los viajeros deben tener en cuenta que el aeropuerto más cercano es el de Villagarzón (VGZ), que queda ubicado a unos 20 minutos de Mocoa.

Desde la ciudad de Bogotá o Cali, las aerolíneas Satena y Clic manejan vuelos a este destino y el precio está aproximadamente en $350.000 por trayecto.

¿Qué hacer en Mocoa, ciudad rodeada de cascadas e ideal para el turismo de aventura?

Desde Pasto por el “Trampolín de la Biodiversidad”: Si el origen es desde el sur, esta ruta es prácticamente obligatoria. El recorrido es por una carretera estrecha que cuelga del abismo. Es importante tener en cuenta que el recorrido puede durar aproximadamente entre 5 y 6 horas; además, el precio del tiquete en bus cuesta $45.000 por trayecto.

En medio de la selva amazónica, en el kilómetro 6 de la vía que de Mocoa conduce a Villagarzón, se encuentran las Cascadas fin del mundo, bajo el cuidado de una corporación de campesinos. Foto: iStock

Desde Huila (Pitalito): Esta es considerada la ruta más estable y pavimentada si el destino de origen es Bogotá o Neiva. El precio del tiquete de este bus cuesta $30.000 y el trayecto dura aproximadamente tres horas o más.

Los creadores de contenido afirmaron que ellos tomaron este transporte desde Cali, y así, el bus demoró 12 horas y pagaron $106.000 por trayecto.

¿Qué cascadas se pueden visitar?

Una vez en la capital putumayense, los turistas pueden desplazarse hacia la famosa Cascada Fin del Mundo, uno de los atractivos más visitados de la región.

Cascada del fin del mundo

La Cascada Fin del Mundo ofrece una vista imponente de más de 70 metros de caída de agua rodeada de selva húmeda. Los visitantes pueden ver y apreciar esta maravilla desde el borde, estando asegurados con un arnés.

Las Cascadas del Fin del Mundo es un destino es muy popular entre los visitantes. Foto: ProColombia

Cascada Hornoyaco

Esta es otra de las cascadas más impresionantes y hermosas del lugar. Posee una caída limpia de 55 metros. Es más salvaje, cruda y menos transitada.

Temporadas de viaje

Si existe la duda de cuándo es mejor viajar, estas son las temporadas de Mocoa durante el año: la temporada seca es de diciembre a marzo y es considerada la mejor; de abril a julio es temporada de lluvias y no es tan recomendable, mientras que de agosto a diciembre es una temporada de transición en la que se puede encontrar tanto sol como días con lluvia.