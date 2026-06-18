Abelardo de la Espriella le habla a Putumayo: “Yo vendré a resolver sus necesidades”

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, envió un mensaje a los habitantes del departamento de Putumayo, quienes están siendo presionados por los grupos armados ilegales para votar por el proyecto político del Pacto Histórico, según denuncias de líderes sociales.

“En la primera vuelta, allá, en ese departamento maravilloso, mágico, único, ganó el heredero del régimen, de las Farc y del ELN, por un amplio margen. Yo les digo lo siguiente: ¿es que acaso el Gobierno de Petro les ha resuelto los problemas de violencia, pobreza, desigualdad y falta de oportunidades que, históricamente, el departamento de Putumayo ha tenido? Por favor, no se equivoque", dijo el aspirante a la Casa de Nariño.

Abelardo de la Espriella destapa la cifra de votos que espera obtener en la segunda vuelta

La promesa del candidato es que, ante un eventual gobierno, ellos tendrán un lugar especial: “No se van a arrepentir”.

La declaración de Abelardo de la Espriella coincidió con la instalación de la zona de ubicación temporal de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una disidencia de la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez, que iniciará su proceso de desmovilización con 99 integrantes de cara a la segunda vuelta presidencial.