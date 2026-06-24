¿Pensando en emigrar? Este ranking revela las mejores ciudades del mundo para vivir en lo que resta de 2026

Las personas que sueñan con cambiar de país, buscar nuevas oportunidades o simplemente mejorar su calidad de vida ya tienen una nueva guía para tomar decisiones. Un reciente estudio internacional mostró cuáles son las cinco mejores ciudades en las que se puede vivir en lo que resta de este año 2026, teniendo en cuenta aspectos que van mucho más allá de la belleza de sus paisajes y sus calles.

Revelan cuáles son los barrios más económicos para vivir en Bogotá en 2026: casas y apartamentos

La investigación fue realizada por la firma Global Citizen Solutions, que analizó 35 ciudades distribuidas en seis continentes.

Para elaborar el ranking se evaluaron factores como el costo de vida, la seguridad, la calidad del aire, la atención sanitaria, la infraestructura y la facilidad de adaptación para quienes llegan desde otros lugares.

¿Cuáles son las mejores ciudades para vivir en 2026? Foto: Getty Images

¿Cuáles son las mejores ciudades para vivir en 2026?

En el quinto lugar está Barcelona, España. La ciudad destaca por su diversidad cultural y por las oportunidades laborales que ofrece.

Además, una parte importante de su población está conformada por inmigrantes, lo que facilita la integración de quienes deciden instalarse allí. Su sistema de salud y la cercanía al mar también juegan a su favor.

La cuarta posición es para Viena, Austria. La capital austriaca obtuvo una alta puntuación gracias a la calidad de su sistema de salud, su infraestructura y una red de transporte público muy eficiente.

Viena es una de las mejores ciudades para vivir, de acuerdo con estudio reciente. Foto: Getty Images

A esto se suman sus amplias zonas verdes, que contribuyen a una experiencia urbana más agradable.

El tercer puesto lo ocupa Melbourne, Australia, la ciudad no europea mejor ubicada en la clasificación. Su desempeño sobresale en indicadores relacionados con la calidad del aire, la atención médica y la infraestructura. Sin embargo, la seguridad sigue siendo uno de los desafíos que enfrenta.

En el segundo lugar aparece Ámsterdam, Países Bajos. La capital neerlandesa sobresale por sus niveles de seguridad, la calidad de sus servicios de salud y un modelo de movilidad que favorece el uso de la bicicleta y otros medios de transporte sostenibles. Su principal desventaja es el elevado costo de vida.

Los mejores destinos para viajar en 2026: la ciudad colombiana que se metió en el ranking

El primer puesto se lo llevó Lisboa, Portugal. De acuerdo con lo que mostró el estudio, la ciudad obtuvo resultados destacados en prácticamente todas las categorías analizadas.

Entre sus mayores fortalezas están un costo de vida más accesible frente a otras ciudades del ranking, una buena calidad del aire y una integración más sencilla para los extranjeros. Así, la capital portuguesa se consolida como el mejor lugar para vivir en 2026.