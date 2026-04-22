Los mejores destinos para viajar en 2026: la ciudad colombiana que se metió en el ranking

El turismo es una actividad que viene ganando relevancia en el mundo y cada día son más los viajeros interesados en vivir experiencias diferentes, conocer nuevos lugares y disfrutar de planes únicos.

Dada esta constante demanda, publicaciones especializadas en esta materia como Condé Nast Traveler realizan de manera recurrente listados que ayudan a los viajeros a tomar sus decisiones al momento de planear sus vacaciones.

Aumentan los viajes de colombianos al exterior y estos son los nuevos destinos que marcan tendencia

Así las cosas, la mencionada revista ha dado a conocer algunos de los destinos que son considerados como los mejores para viajar en este 2026 y en el listado se incluye una ciudad colombiana que con el paso de los años se ha consolidado como una de las más turísticas.

Se trata de Medellín, una capital reconocida por su capacidad de reinventarse, en donde abundan los restaurantes, parques y lugares de diversión, los cuales cobran vida cuando cae la tarde y llega la noche, precisamente una de las razones por las cuales fue incluida en la lista de Time Out como una de las mejores ciudades del mundo para la vida nocturna el año pasado.

Medellín es considerado uno de los mejores destinos para visitar en este 2026. Foto: JUAN CARLOS SIERRA - SEMANA

Condé Nast Traveler la eligió recientemente como uno de los mejores sitios para hacer turismo gastronómico en 2026, posicionando así a la capital antioqueña como uno de los destinos destacados para este año. Esto gracias al trabajo realizado para consolidarse como un referente de la cocina colombiana y al auge de su vida nocturna.

La importancia cultural de Bruselas

Otros destinos considerados en la lista para visitar en este 2026 son, por ejemplo, Bruselas, que se consolida como uno de los centros culturales más importantes de Europa con la inauguración del Centro Pompidou.

Este lugar, ubicado en una antigua fábrica abandonada, se está transformando en un centro de arte moderno, con espectáculos en vivo, proyecciones de películas, música y talleres creativos, que llama poderosamente la atención de los viajeros.

Estas son las nuevas siete maravillas del mundo para 2026, según prestigiosa revista de viajes

Un sitio más que gana protagonismo en este año es Udaipur, conocida como la “Venecia de Oriente”. Este destino se encuentra al sur de la provincia de Rajastán, rodeado por las montañas Aravali, lo que le brinda un clima y un aspecto muy diferente al resto de ciudades.

Es conocida como la ciudad de los lagos debido a que existen varios cuerpos de agua a su alrededor, aunque es importante aclarar que el lago Pichola se encuentra en el centro de la ciudad. Los visitantes pueden pasar sus días paseando por los lagos, comprando artesanías y degustando la gastronomía.

Udaipur, India, una de las ciudades consideradas uno de los mejores destinos para este 2026. Foto: Getty Images

Chiriquí, Panamá, es otro de los destinos para tener en el radar. Es un espacio rodeado de manglares, islas volcánicas, playas remotas y la presencia constante de fauna como monos aulladores y ballenas jorobadas, que les permiten vivir a los viajeros una experiencia única en medio de un ambiente tranquilo y lleno de encantos naturales.

Estos son los destinos que hacen parte del listado de Condé Nast Traveler.

Arusha, Tanzania

Costa este de Barbados

Bruselas, Bélgica

Provincia de Chiriquí, Panamá

Valle de los Ciervos, Utah

Fez, Marruecos

Gabón

Alta Carniola (Gorenjska), Eslovenia

Guadalajara, México

Hong Kong

Margaret River, Australia

Medellín, Colombia

Minas Gerais, Brasil

Naoshima, Japón

Patagonia del norte de Chile

Namibia del Norte

Oulu, Finlandia

El Peloponeso, Grecia

Potosí, Bolivia

Condado de Prince Edward, Canadá

Ruta 66, EE. UU.

Isla Saadiyat, Abu Dabi

Saint-Gervais-les-Bains, Francia

Udaipur, India

Uluru, Australia

Cataratas Victoria, Zimbabue