Este es el pueblo de Norte de Santander elegido como el destino ideal para viajar en mayo

Con un total de 40 municipios, Norte de Santander es un destino con gran riqueza histórica, cultural y natural al nororiente de Colombia. Es un territorio que destaca por sus paisajes en los que se aprecian montañas, páramos, cascadas, ríos y miradores ideales para el ecoturismo y las actividades al aire libre.

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El departamento alberga destinos de gran valor patrimonial como Cúcuta y Ocaña, además de pueblos llenos de tradición, arquitectura colonial y festividades que reflejan la identidad de la región.

Precisamente, Ocaña fue seleccionada por la aerolínea Satena como destino ideal para el presente mes de mayo, por lo que fortaleció su oferta de vuelos semanales para facilitar la conexión con ciudades como Medellín y Cúcuta.

“Ocaña representa lo que buscamos como aerolínea: conectar territorios con alto valor cultural y social que requieren soluciones reales de movilidad. Este destino no solo acerca a las regiones, también abre oportunidades para el turismo, el comercio y el desarrollo local”, afirmó el general Óscar Zuluaga, presidente de la aerolínea.

Catedral Santa Ana de Ocaña, Norte de Santander. Foto: Juan Carlos Sierra

Sitios de interés

Ocaña es la segunda ciudad en importancia del departamento y está situada en la cordillera Oriental. Ofrece un clima agradable, con una temperatura promedio cercana a los 22 grados centígrados, y está ubicada a unos 218 kilómetros de la capital.

Es un destino que cuenta con una amplia variedad de atractivos turísticos y patrimoniales, varios de ellos reconocidos como Bienes de Interés Cultural (BIC) a nivel nacional, departamental y municipal. Entre los más representativos se encuentra el Monumento Columna de la Libertad de los Esclavos, una obra de gran valor histórico y arquitectónico.

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Este monumento está conformado por cinco anillos concéntricos que representan a los cinco países bolivarianos liberados por Simón Bolívar. Debido a su relevancia histórica y cultural, este lugar fue declarado Bien de Interés Cultural de carácter nacional.

Ocaña ofrece diferentes atractivos para los viajeros. Foto: Guillermo Torres

Allí también se puede descubrir la emblemática estatua del Cristo Rey, una imponente escultura de bronce que alcanza cerca de 12 metros de altura. En sus alrededores se encuentra un mirador desde donde es posible contemplar hermosos paisajes y disfrutar de una vista panorámica del entorno natural.

Una opción más para visitar es el Museo Antón García de Bonilla, el cual se caracteriza por su estilo colonial y alberga diferentes salas de exhibición. En este espacio, los visitantes pueden apreciar objetos antiguos, documentos históricos, reliquias, piezas de arte religioso y elementos arqueológicos que reflejan la riqueza cultural e histórica de la región.

De igual forma, está el Santuario del Agua de la Virgen de Torcoroma, ubicado a unos 20 minutos del casco urbano, el cual presenta un lugar de devoción de toda la comunidad de Ocaña.