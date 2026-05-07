Colombia es reconocida por su amplia biodiversidad y es uno de los destinos favoritos de los viajeros, tanto nacionales como extranjeros, que quieren tener experiencias únicas en cada una de esas maravillas naturales.

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Lugares como el Cañón del Chicamocha, en el departamento de Santander; el Parque Tayrona, ubicado muy cerca de Santa Marta, y el Valle del Cocora, que deslumbra con sus palmas de cera en el Eje Cafetero, son solo algunos de esos lugares imperdibles en el territorio nacional.

Sin embargo, más allá de las fronteras nacionales, hay lugares que también deslumbran con su belleza y uno de ellos es reconocido como la octava maravilla del mundo, título que obtuvo luego de alcanzar más de 5.000 votos en un concurso organizado por el portal Virtual Tourist.

Torres del Paine, uno de los destinos ideales para los aventureros, en Chile. Foto: Getty Images

Se trata del Parque Nacional Torres del Paine, reconocido como Reserva de la Biosfera por la Unesco y ubicado en la Patagonia chilena. Este territorio deslumbra por sus contrastes, pues allí los viajeros se encuentran con imponentes montañas de granito, lagos de intensos tonos turquesa, bosques verdes y enormes extensiones de hielo que conforman un paisaje inolvidable, ideal para vivir una experiencia única.

Se dice que durante millones de años, los glaciares de la Patagonia dieron forma a este entorno salvaje y escarpado, perfecto para los más aventureros.

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Con cerca de 225.000 hectáreas de naturaleza prácticamente intacta, Torres del Paine alberga una biodiversidad excepcional. Las emblemáticas torres de granito dominan el horizonte junto a numerosas cumbres montañosas, mientras en las planicies habitan grandes poblaciones de especies como los guanacos y los pumas.

Allí también se pueden apreciar cóndores que acompañan a más de 400 especies de aves que encuentran refugio en este santuario natural.

Planes para todos

Para quienes desean vivir esta aventura, explorar este mágico destino puede convertirse en una experiencia completamente personalizada. Ya sea recorriendo senderos a pie, cabalgando entre montañas o disfrutando de excursiones guiadas.

Este destino es considerado la octava maravilla del mundo. Foto: Getty Images

Allí los viajeros pueden realizar travesías de varios días, recorridos de jornada completa o de media jornada, pues cada visitante puede elegir la aventura que mejor se adapte a su estilo para vivir la magia que brinda este majestuoso escenario natural.

Los lugares más destacados del parque son las Torres del Paine, el Glaciar Grey, el Lago Pehoé y el Valle del Francés. Durante los días de verano, los turistas tienen la posibilidad de aprovechar unas 20 horas de luz.

En la lista de actividades que pueden realizarse en este lugar están entre otras, el hiking en hielo, escalada y trekking por numerosos senderos, dependiendo de los intereses de cada turista.