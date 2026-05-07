Tres delicias gastronómicas para probar en el Huila, un viaje sensorial que conecta con las raíces de esta tierra

La gastronomía se ha consolidado como uno de los grandes atractivos de las diferentes regiones colombianas. En cada territorio, los platos típicos reflejan sus tradiciones, historia y costumbres.

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Para quienes viajan por el país, descubrir nuevos sabores hace parte esencial de la experiencia, ya que en muchos destinos es posible probar preparaciones únicas que difícilmente se encuentran en otros lugares.

Eso ocurre en el Huila, donde tanto habitantes como visitantes pueden disfrutar de preparaciones emblemáticas como el asado huilense, el estofado de chivo, el tamal huilense y las tradicionales achiras, considerados símbolos representativos de la región.

Más que alimentos, estas preparaciones forman parte de la identidad cultural de esta región del país y representan una herencia gastronómica que contribuye al orgullo y desarrollo de la misma.

Las achiras son consideradas una de las preparaciones más tradicionales del Huila. Foto: Gobernación del Huila

Achiras

Este producto es uno de los más tradicionales de este departamento. Con el paso de los años se ha consolidado como símbolo de la tradición culinaria de la región. Este amasijo es reconocido por su sabor y textura inconfundibles, que ha pasado de generación en generación y se ha convertido en un alimento apreciado tanto por locales como por visitantes.

Este bizcocho hace parte del patrimonio cultural del Huila y se dice que es testimonio del ingenio y la creatividad de sus habitantes, quienes han aprovechado los recursos de su tierra para crear algo único y delicioso.

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Su preparación se realiza de manera artesanal utilizando ingredientes como almidón de achira, cuajada, yemas de huevo, mantequilla y sal, dando como resultado un producto crocante y de sabor auténtico que distingue la cocina tradicional del Huila.

Lechona huilense

Este plato es considerado una joya culinaria que ningún viajero debe dejar de probar. Es una preparación a base de cerdo relleno con arroz, arvejas, cebolla y un toque de especias, entre otros ingredientes.

Normalmente se sirve en grandes celebraciones, reflejando la generosidad y el espíritu festivo del Huila. La piel crujiente y el relleno sabroso hacen de la lechona una delicia irresistible que llama a repetir la porción.

Los tamales son un producto imperdible en un viaje por el Huila. Foto: Getty Images/iStockphoto

Tamal huilense

Los tamales son una de las preparaciones más tradicionales en esta región del país y ocupan un lugar especial dentro de la gastronomía colombiana. Aunque es un producto que se consume en distintas regiones del país, cada zona tiene su propia versión y en el Huila se caracteriza por su abundancia de ingredientes y su sabor auténtico.

La receta tradicional combina masa de maíz con arroz, arvejas, papa, zanahoria, pollo, carne de cerdo y de res, huevo y diferentes condimentos que le aportan un sabor único. Además, se elabora un guiso a base de tomate, cebolla, pimentón y especias que intensifica el sabor del relleno. Finalmente, todo se envuelve en hojas de plátano y se cocina hasta obtener la textura característica de este emblemático plato huilense.