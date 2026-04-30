El proyecto de memoria histórica que busca fortalecer la identidad cultural en Rivera, Huila

En el municipio de Rivera, Huila, está aprobado un proyecto de acuerdo que propone la creación del Archivo de la Memoria Histórica, una iniciativa orientada a recopilar, organizar y preservar los hechos más representativos de su pasado.

La propuesta busca consolidar un relato oficial que sea accesible para toda la ciudadanía y que permita fortalecer el sentido de pertenencia entre sus habitantes.

Samuel Gutiérrez, concejal de Rivera, Huila. Foto: Suministrado a SEMANA.

Con esta iniciativa, que fue propuesta por el concejal Samuel Gutiérrez, pretenden rescatar la memoria colectiva del municipio, integrando testimonios, documentos y registros que den cuenta de su evolución social, política y cultural.

“Se necesita que Colombia y el mundo puedan conocer lo que significa esta zona del país, sus raíces y todo lo que tiene que ver con la identidad”, explicó.

El archivo también es proyectado como una herramienta clave para las nuevas generaciones, que podrán conocer de manera organizada la historia de su territorio.