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Laura Herrera fue nombrada como nueva directora de la fundación Mujeres por la Democracia

La fundación le agradeció la gestión a la antigua dirección y destacó la trayectoria de la abogada.

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Redacción Semana
30 de abril de 2026 a las 12:12 p. m.
Laura Herrera, directora Fundación Mujeres por la Democracia.
Laura Herrera, directora Fundación Mujeres por la Democracia. Foto: Suministrada API

La fundación Mujeres por la Democracia anunció un cambio en su dirección. Tras la salida de María Bibiana Botero, llega Laura Herrera como su nueva directora.

Se trata de una abogada con más de diez años de experiencia en el sector público y privado, en los que ha liderado procesos de comunicación estratégica, posicionamiento institucional y relacionamiento con actores políticos, gremiales y territoriales.

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Ha trabajado en el Congreso de la República, varios ministerios, gobiernos locales, campañas electorales y medios de comunicación.

“Su nombramiento responde a una trayectoria sólida en el fortalecimiento de liderazgos, la comunicación política y el diseño de narrativas estratégicas en contextos institucionales y de alta complejidad”, destacaron desde la fundación.

De otro lado, agradecieron la gestión de Botero por su gestión al interior de la fundación. Destacaron que fue “fundamental en la consolidación y crecimiento de Mujeres por la Democracia”.