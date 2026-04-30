El ejecutivo que no comunica… desaparece

Durante muchos años nos hicieron creer que el liderazgo era, ante todo, una cuestión de resultados. Que el valor de un ejecutivo se medía en cifras, en crecimiento, en eficiencia operativa, en la capacidad de tomar decisiones acertadas en momentos críticos.

Nos enseñaron que el reconocimiento era una consecuencia natural del buen trabajo y que, si hacíamos lo correcto durante suficiente tiempo, alguien eventualmente lo notaría.

Ese modelo construyó generaciones de líderes disciplinados, enfocados, técnicamente sólidos… pero profundamente invisibles en el nuevo contexto en el que hoy operan las organizaciones.

Lo que pocos están dispuestos a aceptar —aunque lo viven todos los días— es que ese paradigma dejó de ser suficiente.

Hoy, ser bueno en tu trabajo ya no garantiza relevancia.

Puedes liderar un área estratégica, tener una visión clara del negocio, tomar decisiones acertadas bajo presión y, aun así, no ser considerado para la siguiente gran oportunidad. No porque te falte capacidad, sino porque te falta algo mucho más incómodo de reconocer: presencia en la conversación donde realmente se define el poder.

Y esa conversación, hoy más que nunca, es visible.

El liderazgo que la inteligencia artificial dejó al descubierto

Estamos viviendo una transformación silenciosa pero profunda en la forma en que se construye la influencia dentro de las organizaciones. El poder ya no está únicamente en quien decide, sino en quien logra moldear la percepción de lo que otros consideran importante.

Y esa capacidad no ocurre por accidente ni es una consecuencia automática del desempeño. Es una competencia en sí misma. Es una forma de liderazgo.

Y, para muchos ejecutivos, sigue siendo un territorio completamente desconocido.

Durante años, la palabra “influencer” se asoció a un mundo superficial, lejano al rigor del entorno corporativo. Parecía un concepto reservado para redes sociales, para creadores de contenido, para quienes construyen audiencias desde la visibilidad digital.

Pero esa lectura, en sí misma, es un error estratégico.

Porque, en esencia, un influencer no es quien habla más, ni quien se expone más, ni quien tiene más seguidores. Un influencer es quien logra instalar ideas, movilizar percepciones y, en última instancia, influir en decisiones.

Y eso es exactamente lo que un líder debería ser.

El problema es que muchos ejecutivos han decidido mantenerse al margen de esa realidad. Algunos por convicción, otros por incomodidad, muchos por desconocimiento.

Prefieren pensar que su trabajo es suficiente, que su reputación se construirá sola, que la visibilidad llegará cuando tenga que llegar.

Y, en ese intento por preservar una idea más “pura” del liderazgo, terminan cediendo espacio a quienes sí entienden cómo se construye la influencia en el mundo actual.

Porque la visibilidad, hoy, no es un accesorio del liderazgo. Es una condición.

En entornos donde la información es abundante, donde las organizaciones son cada vez más complejas y donde las decisiones se toman en espacios en los que no siempre estás presente, la capacidad de comunicar con claridad, de posicionar ideas y de construir una narrativa coherente sobre tu aporte se convierte en una verdadera ventaja competitiva.

No se trata de hablar más, sino de ser intencional con lo que se dice.

No se trata de exponerse por exponerse, sino de ocupar el espacio que tu rol exige con criterio y coherencia.

La ausencia de esa capacidad tiene consecuencias profundas, aunque no siempre visibles de inmediato.

Ejecutivos que pierden oportunidades sin entender por qué. Líderes que sienten que su impacto no se reconoce. Profesionales brillantes que permanecen en el mismo nivel mientras otros avanzan con mayor velocidad.

Y lo más complejo es que, en muchos casos, interpretan esta situación como una injusticia del sistema, cuando en realidad se trata de una desconexión con las reglas del juego actual.

Hoy, el liderazgo no solo se ejerce en la sala de juntas.

También se construye en cómo se comunica una idea, en cómo se articula una visión y en cómo se logra que otros comprendan el valor de lo que haces, incluso cuando no trabajan directamente contigo.

Es un ejercicio constante de traducción: traducir estrategia en narrativa, traducir decisiones en claridad, traducir experiencia en influencia.

Y eso exige algo que muchos subestiman: intención.

Porque la influencia no es un accidente. Es una construcción deliberada.

Requiere entender quiénes son los actores clave en tu entorno, cuáles son las conversaciones que están definiendo el rumbo del negocio, qué temas están marcando la agenda y cómo puedes contribuir a ellas desde tu posición.

Requiere también desarrollar la capacidad de sintetizar, de simplificar sin perder profundidad y de comunicar con precisión en un entorno donde la atención es cada vez más escasa.

Pero, sobre todo, exige asumir una verdad incómoda: si tú no comunicas tu valor, alguien más ocupará ese espacio. Y no siempre será alguien más competente.

Este es uno de los cambios más difíciles de aceptar para líderes formados en un modelo tradicional.

La idea de que la visibilidad pueda competir con la capacidad parece injusta. Pero no se trata de una competencia, sino de una integración.

La capacidad sin visibilidad limita el impacto.

La visibilidad sin capacidad es insostenible en el tiempo.

El liderazgo real ocurre cuando ambas se encuentran.

Por eso, el desafío no es convertir a los ejecutivos en creadores de contenido ni en figuras públicas sin sustancia.

El desafío es mucho más profundo: desarrollar líderes que entiendan que la comunicación es una herramienta estratégica, que la narrativa es una forma de poder y que la visibilidad bien gestionada es un amplificador de impacto.

Esto implica también redefinir la relación con la exposición.

Muchos líderes evitan comunicar porque asocian la visibilidad con juicio, con crítica, con vulnerabilidad. Y no están equivocados. Exponerse implica riesgo.

Pero también implica posibilidad.

La posibilidad de influir, de posicionarse, de construir una reputación que trascienda el cargo y que se convierta en un activo en sí mismo.

En este contexto, la marca ejecutiva deja de ser un concepto aspiracional para convertirse en una herramienta estratégica.

No se trata de “venderse”, sino de hacer visible lo que ya eres capaz de aportar.

No se trata de construir una imagen artificial, sino de alinear lo que piensas, lo que haces y lo que comunicas de manera coherente y consistente.

Porque, al final, el liderazgo es un ejercicio de influencia. Y la influencia, en el mundo actual, es inseparable de la comunicación.

Y esa es la verdadera conversación que muchos ejecutivos están evitando tener.

No es una conversación sobre redes sociales, ni sobre exposición mediática, ni sobre tendencias digitales.

Es una conversación sobre poder.

Sobre quién tiene la capacidad de moldear la realidad organizacional, de instalar prioridades y de influir en decisiones que no siempre se toman en espacios formales.

Es una conversación sobre quién está siendo escuchado… y quién no.

Y, en ese escenario, el silencio ya no es una virtud. Es una desventaja.

El ejecutivo que no comunica no es más humilde, ni más estratégico, ni más profundo.

Es, simplemente, un líder que ha decidido renunciar a una parte fundamental de su influencia.

Y, en un entorno donde el liderazgo se mide por impacto, esa renuncia tiene un costo.

Un costo que no siempre se ve de inmediato, pero que, con el tiempo, se traduce en algo mucho más difícil de revertir: la pérdida de relevancia.

Porque en el mundo actual no basta con hacer bien las cosas. Hay que lograr que los demás lo entiendan.

Y esta no es una conversación sobre comunicación. Es una conversación sobre presencia.

Y la presencia no es un tema superficial ni estético. Es estructural.

Es la capacidad de ocupar espacios con claridad, de ordenar conversaciones complejas, de generar confianza sin necesidad de imponerla y de influir incluso cuando no estás en la sala.

He trabajado durante años con líderes que creen que su reto es “hablar mejor”, cuando en realidad su desafío es mucho más profundo: aprender a existir estratégicamente en los espacios donde se define su impacto.

Porque cuando la presencia está ausente, la estrategia se diluye, la influencia se fragmenta y el crecimiento —personal y organizacional— se vuelve frágil.

Por eso, la presencia no es un complemento del liderazgo. Es uno de sus pilares.

Es el punto donde la esencia del líder se traduce en impacto real. Donde lo que piensas, lo que decides y lo que representas logra ser comprendido, valorado y seguido por otros.

Sin esa traducción, el liderazgo se queda atrapado en la intención.

Y la intención, por sí sola, no transforma nada.

Hoy más que nunca, los líderes necesitan desarrollar una presencia estratégica que no dependa del cargo, sino de su capacidad de influir con criterio, de comunicar con intención y de construir una narrativa que amplifique su valor en entornos cada vez más complejos y visibles.

Porque el liderazgo que no se ve, no escala.

Y el liderazgo que no escala, se queda atrás.

La pregunta, entonces, no es si deberías comunicar más.

La pregunta es si estás dispuesto a asumir el nivel de presencia que tu liderazgo realmente exige.

Porque, al final, no se trata de volverte visible.

Se trata de volverte imposible de ignorar.

Y ese es el tipo de liderazgo que hoy define quién avanza… y quién desaparece.

Carmenza Alarcón, CEO Advisor- Speaker de Eleva Tu Liderazgo