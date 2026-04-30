Revelan la carta que habría escrito la suegra de la exreina asesinada en México: “Sé que nunca me perdonarás”

Después de dos semanas del homicidio de la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, registrado en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, han salido a la luz nuevos elementos sobre el caso.

Caso Carolina Flores: capturan a su suegra, presunta responsable del asesinato de la exreina de belleza

Erika ‘N’, madre del esposo de la modelo y considerada la principal implicada en el crimen, fue arrestada el miércoles 29 de abril en un apartamento situado en el sector La Cigarra, dentro del municipio El Hatillo, en Caracas, Venezuela.

La detención estuvo a cargo de funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), como resultado de una petición de colaboración internacional emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) ante la Interpol.

Carolina Flores, exreina mexicana que fue asesinada a mitad de abril de 2026. Foto: Tiktok @carolinaff444 - @c4jimenez / Montaje SEMANA

Este hecho ha despertado un fuerte interés tanto en la prensa nacional como en medios internacionales.

Federico Álvez, analista político venezolano residenciado en Estados Unidos, compartió datos acerca de una supuesta carta atribuida a Erika ‘N’, que habría sido escrita apenas un día después del asesinato.

Último video que publicó la exreina Carolina Flores junto a su hijo antes de ser asesinada: “Tú qué vas a saber”

Álvez retomó un video difundido por la creadora de contenido conocida como La Parcera Jostin, quien dio a conocer detalles sobre un mensaje que presuntamente la acusada redactó en una aplicación móvil y que, según se indica, fue hallado por el CPNB.

En un clip compartido a través de TikTok, Jostin Montilla —verdadero nombre de la influencer— señala que optó por reformular el contenido con el fin de no exhibir capturas del documento original, y así prevenir eventuales inconvenientes con las autoridades.

Carolina Flores, exreina asesinada en México. Foto: TikTok @carolinaff444

“Quiero aclarar que esta carta que ella dejó, se la encontraron en su teléfono, en las notas. Sin embargo, yo hice una versión con inteligencia artificial para no exponer estas conversaciones, debido a que es un tema bastante delicado y que me puedo meter en problemas”, dijo.

La supuesta carta

“Hijo, ni yo misma sé cómo las cosas llegaron a esto. Siempre me ha tratado con sus malos modos, pero el que solo saludara a Luca y a mí ni siquiera me dijera ‘hola’ después de meses de no vernos, se me hizo una majadería… que casi lo primero que me dijera que ir por Luca y nunca iban a regresar a nuestra casa, como pasó; que tenían planeado ir estos días a Ensenada, pero que a la casa no volvería a poner un pie. Y yo ni enterada de sus planes, para variar”, dice la presunta carta.

“Me reclamó que besara a Alexito aquella vez y, por más que le expliqué que fue instinto por primera vez haber sentido sin guantes y sin cubrebocas, me dijo que ella había aguantado de besarlo tres meses, que le había repateado que yo lo hiciera primero, como que se lo hice en frente de su cara a propósito".

@laparcerajostin Primera carta de la suegra de Carolina Flores ♬ sonido original - Laparcerajostin

Y continúa: “Le dije que si estaba muy feliz con la buena vibra que alguna vez dijo sentir en la casita y dijo que sí, que aunque no había sido su idea, estaba muy contenta por estar los tres solos, sin caras ni malos modos.

Aunque me siguiera metiendo con mis consejos, le dije que había conseguido alejarnos físicamente a ti y a mí y que sabía el dolor que me causaba eso y el no ver al bebé, pero que aparte lo había separado de la familia de ella. Y dijo que así los tres estaban muy bien. Le pregunté qué daño le hacía que lo viera en fotos o por qué ni siquiera videollamadas. Y dijo que como estábamos lejos, así estábamos bien y que era su hijo y que así quería criarlo. Entonces, pasó lo que pasó“.

“Sé que nunca me perdonarás y que tu familia se verá dañada con esto, pero saldrán adelante, a su manera, ahora ya como la familia de cinco que son. Sé que está de más pedirles que me perdonen, pues si un beso no lo perdonó, esto menos. Aunque me odies, yo te amaré por siempre, mi pequeño gran tesoro. Solo dime algo, lo que sea. Tu silencio me hace daño. Siempre estarás en mi corazón como el primer día, aunque ahora tu familia sean ellos”, dice el texto.