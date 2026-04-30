¿Dónde estudiaron los ‘mega ricos’? Las 10 universidades en la que varios magnates se han graduado

Elegir una universidad para cursar un pregrado, una maestría o un doctorado es, sin duda, una de las decisiones más complejas para cualquier persona. Aunque estudiar en una institución reconocida no garantiza el éxito, sí existen datos que sugieren que el paso por ciertas universidades puede influir en el nivel de ingresos y la acumulación de riqueza.

Un reciente análisis basado en 3.184 multimillonarios del listado Forbes 2026 revela un dato llamativo y es que casi la mitad de ellos estudió en apenas 100 universidades alrededor del mundo. El estudio, elaborado por EssayHumanizer con información recopilada hasta marzo de 2026, logró identificar la trayectoria educativa del 78,91 % de las personas incluidas en la lista.

El hallazgo principal es contundente y es que el 45,38 % de estas grandes fortunas tiene su origen en un grupo muy selecto de instituciones académicas. De hecho, entre los 1.445 exalumnos multimillonarios identificados en ese conjunto, la mayoría se concentra en tan solo 20 universidades.

Este es el ranking de las 10 universidades que más multimillonarios han formado:

Harvard es una de las instituciones más prestigiosas a nivel mundial. Foto: César Flechas - Semana

1. Universidad de Harvard (Estados Unidos): Con 134 multimillonarios (9,27 %), sus egresados acumulan 1,235 billones de dólares y el 9,09 % de la riqueza global. Nombres como Mark Zuckerberg, Bill Gates y Steve Ballmer son egresados de esta institución.

2. Universidad de Stanford (Estados Unidos): Suma 86 multimillonarios (5,95 %) y un patrimonio conjunto de 1,208 billones. Personajes como Larry Page o Sergey Brin se graduaron de esta universidad.

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3. Universidad de Pensilvania (Estados Unidos): Cuenta con 63 multimillonarios (4,36 %) y 1,093 billones en riqueza. Elon Musk es un egresado de la institución.

4. Instituto Tecnológico de Massachusetts (Estados Unidos): Registra 39 multimillonarios (2,7 %) y 231,7 mil millones.

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) es una de las universidades más avanzadas del mundo. Foto: VW Pics/Universal Images Group v

5. Universidad de Zhejiang (China): Tiene 36 multimillonarios (2,49 %) y 152,3 mil millones.

6. Universidad de Columbia (Estados Unidos): Suma 35 multimillonarios (2,42 %) y 327,7 mil millones.

7. Universidad Estatal de Moscú (Rusia): Cuenta con 34 multimillonarios (2,35 %) y 124,3 mil millones.

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8. Universidad del Sur de California (Estados Unidos): Registra 33 multimillonarios (2,28 %) y 138 mil millones.

9. Universidad de Yale (Estados Unidos): Tiene 31 multimillonarios (2,15 %) y 214,6 mil millones.

10. Universidad de Mumbai (India): También suma 31 multimillonarios (2,15 %) y 232,6 mil millones.

Esto evidencia que la generación de grandes fortunas no se limita a un solo país, sino que responde a una red global de universidades de élite.