Bill Gates comparecerá ante el Congreso de EE. UU. por el caso Jeffrey Epstein

El multimillonario Bill Gates declarará el 10 de junio ante una comisión del Congreso de Estados Unidos que investiga sus conexiones con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, según confirmó a la AFP una fuente cercana al caso.

El cofundador de Microsoft figura entre los nombres incluidos en documentos publicados por el Departamento de Justicia, que detallan amistades cercanas, operaciones financieras ilícitas y fotografías de personalidades influyentes junto al exfinancista.

Según un portavoz del empresario, citado por Politico, Gates asegura que recibe con disposición la citación. “Nunca asistió ni participó en ningún acto ilegal de Epstein”, señaló, y añadió que espera responder a las preguntas para contribuir a la investigación.

A finales de febrero, Gates habló ante los miembros de la junta de su fundación y calificó sus vínculos con el financista como “un enorme error”. Aunque negó cualquier implicación en actividades delictivas, Epstein murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores.

Bill Gates también ha sido mencionado en los archivos de Epstein. Foto: Departamento de Justicia de Estados Unidos

“No hice nada ilegal. No vi nada ilegal”, dijo entonces Gates, según una grabación a la que tuvo acceso The Wall Street Journal.

El empresario también reconoció que su relación con el exfinancista comenzó en 2011, tres años después de que se declarara culpable de incitación a la prostitución de una menor.

Exmodelo brasileña relata el extraño ambiente en el avión de Jeffrey Epstein en 2002

En ese contexto, un borrador de correo electrónico redactado por Epstein, y divulgado por el Departamento de Justicia, menciona presuntas relaciones extramatrimoniales de Gates.

En el mensaje, que al parecer no llegó a enviarse, el delincuente sexual afirma haber ayudado a “Bill” a conseguir medicamentos para “remediar las consecuencias de haber tenido relaciones sexuales con chicas rusas”.

Jeffrey Epstein. Foto: Getty Images

Gates reconoció en la asamblea dos aventuras. “Sí tuve aventuras amorosas; una con una jugadora rusa de bridge, a quien conocí en eventos de bridge, y otra con una física nuclear rusa, a quien conocí en actividades de negocios”, afirmó.

No obstante, negó cualquier relación con víctimas de Epstein.

La citación del cofundador de Microsoft se suma a la de Howard Lutnick, quien también aceptó testificar ante la comisión que investiga los vínculos de figuras públicas con el financista.

Así es la satírica estatua de Donald Trump con Jeffrey Epstein que instalaron cerca del Capitolio

En paralelo, el caso ha tenido repercusiones políticas recientes. La semana pasada, el presidente de Estados Unidos destituyó a la fiscal general Pam Bondi, una de sus aliadas más cercanas.

Bondi dejó el cargo tras una gestión controvertida de asuntos como los archivos de Epstein y otras investigaciones políticas. Su manejo del expediente generó críticas tanto entre seguidores del gobierno como desde la oposición demócrata, lo que aumentó la presión en torno a las indagaciones relacionadas con el financista.

*Con información de AFP.